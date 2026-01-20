Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Distinguida cantante y futbolista anunciaron el nacimiento de su bebé: ¿mostraron su rostro?

Reconocida pareja anunció el nacimiento de su bebé con curiosa fotografía en la que se refleja parte de su bello rostro.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Distinguida cantante y futbolista anunciaron el nacimiento de su bebé: ¿mostraron su rostro?
¿Quién es la reconocida pareja que confirmó el nacimiento de su bebé? | Foto: Freepik

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el nacimiento del bebé de una de las parejas más influyentes en el entretenimiento.

Sin duda, la noticia ha causado una ola de reacciones por parte de los internautas, quienes se encuentran sorprendidos tras el importante momento que está viviendo a nivel emocional la cantante, quien fue expareja de Zayn Malik.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida cantante que confirmó el nacimiento de su bebé?

El nombre de Perrie Edwards ha acaparado la atención mediática tras anunciarles a sus seguidores el nacimiento de su primogénita Alanis Valentina.

La noticia fue confirmada a través de una emotiva fotografía compartida por parte de Perrie en su cuenta oficial de Instagram junto a la de su pareja, el futbolista Alex Oxlade-Chamberlain, quienes le dieron la especial bienvenida a su pequeña hija y en la foto, se refleja parte del bello rostro de la bebé.

Desde luego, esta emotiva noticia ha causado una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes han admirado la especial relación que se ha formado entre ambos, en especial, al contarles a sus seguidores por el importante momento que están atravesando a nivel personal.

Artículos relacionados

¿Quién es y a qué se dedica la actual pareja de Perrie Edwards?

Cabe destacar que la cantante y compositora Perrie Edwards, quien hizo parte de Little Mix está atravesando por un importante momento a nivel personal tras la especial relación que tiene desde hace varios años con el futbolista Alex Oxlade-Chamberlain, quien es centrocampista en el equipo de Besiktas JK.

Distinguida cantante y futbolista anunciaron el nacimiento de su bebé: ¿mostraron su rostro?
Nació el bebé de Perrie Edwards y su pareja. | Foto: Freepik

Así también, ambos han demostrado que están atravesando por uno de los momentos más importantes de su vida tras confirmar el nacimiento de su pequeño con la emotiva fotografía que compartieron en sus redes sociales.

¿Por qué Perrie Edwards tuvo una polémica exrelación con Zayn Malik?

Recordemos que, en el año 2010, Perrie Edwars acaparó la atención mediática por parte de los internautas al tener una relación sentimental con Zayn Malik, quien hizo parte de la exagrupación musical ‘One Direction’.

Artículos relacionados

También se reflejó que ambas celebridades se habían comprometido, pero fuentes internacionales confirmaron que Zay le terminó mediante un mensaje de texto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

yina calderon y yeison jimenez Yina Calderón

Así se despidió Yina Calderón del novio de hermana Juliana, quien murió con Yeison Jiménez

Yina Calderón estuvo presente en la misa en honor al novio de su hermana Juliana que falleció en la avioneta con el artista Yeison Jiménez.

La Segura se pronuncia sobre tener otro bebé La Segura

La Segura habla claro sobre tener otro bebé y su respuesta sorprende: “ser mamá por segunda vez”

La Segura habló con honestidad sobre la maternidad y explicó por qué no descarta tener otro hijo en el futuro.

Karina García quiere volverse a enamorar tras su ruptura con Altafulla. Karina García

Karina García despejó dudas sobre su vida amorosa y aclaró si está en celibato

Karina García habló con sus seguidores e hizo más de una confesión sobre cómo está su corazón tras meses de romper con Altafulla.

Lo más superlike

Jessi uribe mostro a sus hijos Jessi Uribe

Jessi Uribe sorprendió al revelar lo grandes que están sus mellizos

El artista Jessi Uribe mostró nuevamente a sus hijos tras su cumpleaños y recibió varios elogios.

Juanse Laverde llora al hablar de su vida personal tras cruce con Beba La casa de los famosos

Juanse Laverde rompe en llanto tras acusación de Beba: “Tengo derecho a amar a quien quiera”

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?