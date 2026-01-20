Distinguida cantante y futbolista anunciaron el nacimiento de su bebé: ¿mostraron su rostro?

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el nacimiento del bebé de una de las parejas más influyentes en el entretenimiento.

Sin duda, la noticia ha causado una ola de reacciones por parte de los internautas, quienes se encuentran sorprendidos tras el importante momento que está viviendo a nivel emocional la cantante, quien fue expareja de Zayn Malik.

¿Quién es la reconocida cantante que confirmó el nacimiento de su bebé?

El nombre de Perrie Edwards ha acaparado la atención mediática tras anunciarles a sus seguidores el nacimiento de su primogénita Alanis Valentina.

La noticia fue confirmada a través de una emotiva fotografía compartida por parte de Perrie en su cuenta oficial de Instagram junto a la de su pareja, el futbolista Alex Oxlade-Chamberlain, quienes le dieron la especial bienvenida a su pequeña hija y en la foto, se refleja parte del bello rostro de la bebé.

Desde luego, esta emotiva noticia ha causado una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes han admirado la especial relación que se ha formado entre ambos, en especial, al contarles a sus seguidores por el importante momento que están atravesando a nivel personal.

¿Quién es y a qué se dedica la actual pareja de Perrie Edwards?

Cabe destacar que la cantante y compositora Perrie Edwards, quien hizo parte de Little Mix está atravesando por un importante momento a nivel personal tras la especial relación que tiene desde hace varios años con el futbolista Alex Oxlade-Chamberlain, quien es centrocampista en el equipo de Besiktas JK.

Nació el bebé de Perrie Edwards y su pareja. | Foto: Freepik

Así también, ambos han demostrado que están atravesando por uno de los momentos más importantes de su vida tras confirmar el nacimiento de su pequeño con la emotiva fotografía que compartieron en sus redes sociales.

¿Por qué Perrie Edwards tuvo una polémica exrelación con Zayn Malik?

Recordemos que, en el año 2010, Perrie Edwars acaparó la atención mediática por parte de los internautas al tener una relación sentimental con Zayn Malik, quien hizo parte de la exagrupación musical ‘One Direction’.

También se reflejó que ambas celebridades se habían comprometido, pero fuentes internacionales confirmaron que Zay le terminó mediante un mensaje de texto.