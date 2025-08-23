Aida Victoria Merlano habría reaccionado a rumores de separación con Juan David Tejada

La vida personal de Aida Victoria Merlano volvió a ser centro de debate en redes sociales tras la difusión de varios videos donde se mostró en solitario, lejos de la compañía habitual de Juan David Tejada.

La ausencia del empresario en sus publicaciones recientes, sumada a comentarios de portales de farándula, encendió las dudas sobre la continuidad de la relación.

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano frente a los rumores de separación?

La influenciadora utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que muchos consideraron una respuesta indirecta. En una historia de Instagram, se le vio riendo y asegurando: “Muchachas, a agosto no le cabe un chisme más”.

Aunque no mencionó nombres ni situaciones específicas, la frase fue interpretada como una reacción frente a las versiones sobre un posible quiebre sentimental.

El comentario dividió opiniones. Mientras algunos seguidores lo tomaron como un intento de restar importancia a la polémica, otros lo leyeron como una confirmación de que los rumores son ciertos.

Al mismo tiempo, el portal de entretenimiento Rechismes difundió supuestos mensajes en los que se afirmaba que la pareja ya había terminado. Incluso, se mencionó que la hija de Juan David Tejada habría confirmado la noticia a personas cercanas. No obstante, hasta el momento ni la creadora de contenido ni el empresario se han pronunciado de manera oficial sobre el tema.

¿Cómo vive Aida Victoria Merlano la maternidad en medio de esta polémica?

Desde el nacimiento de Emiliano, su primer hijo con el empresario, la influenciadora ha compartido reflexiones sobre los desafíos que enfrenta como madre. Ha señalado que se trata de una experiencia enriquecedora, aunque marcada por cambios emocionales y hormonales que no siempre resultan fáciles de manejar.

Esa franqueza le ha permitido conectar con muchas mujeres que atraviesan procesos similares. En paralelo, los usuarios de redes sociales han notado una diferencia en la manera en que ambos muestran su vida familiar.

Mientras la creadora habla abiertamente de las complejidades de la maternidad, Juan David Tejada ha centrado sus publicaciones en su faceta profesional, especialmente relacionada con el sector agropecuario.

Frases como “vemos a Juan David haciendo de todo, menos mostrando a su hijo” se repiten con frecuencia en los comentarios. Para muchos, ese detalle es otra pista de que la relación atraviesa un momento complejo.