Yina Calderón desata rumores sobre Aida Victoria Merlano; “su hijo sería de Westcol”

Una reunión privada con música vallenata se convirtió en el escenario de una de las declaraciones más comentadas en las últimas horas.

Yina Calderón, conocida por sus transmisiones cargadas de picardía, sorprendió a sus seguidores con un comentario que involucra a Aida Victoria Merlano, su hijo recién nacido y al streamer Westcol.

¿Cómo surgió el rumor sobre que el hijo de Aida Victoria Merlano sería de Westcol?

En medio de la celebración, Yina Calderón mencionó un rumor que, según ella, tenía listo el youtuber Mr. Stiven por comentar, pero nunca lo dijo públicamente.

Calderón afirmó que ese supuesto secreto tenía relación con la paternidad del hijo de Aida Victoria Merlano. De acuerdo con lo expresado en el video, el bebé no sería de Juan David Tejada, actual pareja de la influenciadora, sino de Westcol, expareja de la barranquillera.

Entre risas y sorpresa, Yina dejó claro que no podía asegurar nada, pero que eran muchas las personas que le habían escrito sobre el mismo rumor, lo que la motivó a comentarlo frente a sus seguidores.

El comentario rápidamente se volvió viral en redes sociales, dividiendo opiniones entre los internautas. Algunos criticaron a Calderón por atreverse a tocar un tema tan delicado, mientras otros consideraron que solo repitió lo que ya circulaba en los rumores digitales.

Durante la fiesta, mientras sonaba la canción El Santo Cachón, Yina incluso bromeó con dedicarla a Juan David Tejada, pareja actual de Aida Victoria. Lo que parecía un momento de entretenimiento se convirtió en un episodio mediático, con miles de comentarios que replicaron y cuestionaron las palabras de la empresaria.

¿Qué se sabe realmente sobre la polémica entre Aida Victoria Merlano y Westcol?

Hasta el momento, Aida Victoria Merlano no ha emitido una respuesta directa a lo dicho por Calderón. En ocasiones anteriores, la influenciadora ha señalado estas posturas y más porque no permite que opinen de manera ligera sobre su vida privada.

Por su parte, Yina reiteró que no tenía pruebas ni buscaba confirmar nada, insistiendo en que solo compartía lo que muchas personas le habían comentado. Sin embargo, la frase “cuando el río suena, es porque piedras lleva” fue suficiente para dejar abierta la especulación.