Yina Calderón hizo inesperada confesión sobre Karina García: "yo la quiero"

La empresaria Yina Calderón sorprendió a sus fanáticos luego de revelar que todavía tiene sentimientos hacia la influenciadora Karina García.

¿Qué confesión hizo Yina Calderón sobre Karina García?

La creadora de contenido sostuvo una conversación con su compañera 'La mayota' en La mansión de Luinny, donde la dominicana le confesó que veía a la paisa muy baja de ánimo, a lo que Yina Calderón le destacó que coincidía perfectamente con su percepción sobre la influenciadora.

En medio de su diálogo, Yina Calderón aprovechó el momento para confesar que ella todavía le tiene aprecio a la creadora de contenido, recordando la amistad que tuvieron.

"En el fondo yo la quiero, por allá entre los intestinos y si me da cosa que su estado de ánimo se le está bajando, yo la conozco porque yo viví con ella y aunque ella diga que yo la traicioné, sí lo hice, pero el último mes, pero tres meses fui su amiga defendiéndola", expresó.

Asimismo, empatizó con Karina García indicando que sabe lo que ella está sintiendo, pues sabe que ha sido un reality complejo.

"Este reality no es fácil. Ayer estaba en un rincón y yo me le acerqué y le dije 'ole ¿está chillando?' y me volteó a mirar y me dijo 'no, durmiendo'", contó.

¿Karina García está baja de ánimo en La mansión de Luinny?

La influenciadora confesó a sus millones de fanáticos que está "bajoneada" luego de tantos conflictos que se han presentado en el programa, en especial luego del pleito que protagonizó Yina Calderón con La Piry, a quien atacó tras lanzarla a la piscina.

La creadora de contenido señaló que espera poder sincerarse y hablar de todo lo que ha estado sintiendo una vez salga del reality, ocultando las razones por las que no está al 100%.

Por ahora, los seguidores del programa siguen al pendiente de lo que pueda seguir pasando con las colombianas en este programa en República Dominicana, que ha dado tanto de qué hablar en redes sociales por los cambios que han presentado ambas en sus comportamientos.