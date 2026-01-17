Nicolás Arrieta ha generado gran revuelo en redes sociales al dar su opinión sobre el caso de Epa Colombia en La casa de los famosos Colombia. El habitante de la tercera temporada dio su visión de lo que vive la empresaria y creadora de contenido al estar encarcelada, pero recibió un cuestionamiento por parte de Valentino Lázaro.

¿Qué opinó Nicolás Arrieta sobre Epa Colombia en La casa de los famosos Colombia?

Una primera secuencia muestra a Nicolás en la terraza de La casa mientras le dice a Valentino que el caso ya no tiene vuelta atrás, puesto que ella “se declaró culpable”. Además, dijo que la influencer, supuestamente, tenía el “privilegio” de contar con un celular en su celda.

“Al estar ahí demuestra que es un ciudadano del común y por eso es que se ganó a la gente”, expresó, además, en otro espacio de La casa.

No me cae bien, le lavaron la cara. Para mí, es una persona que ha hecho unas vainas rarísimas, unos torcidos rarísimos, presuntamente. De todas formas, merece una segunda oportunidad, pero hay muchas mujeres presas con hijos y ¿quién aboga por ellas? Nadie

En su contundente opinión, Arrieta reiteró que lo mejor que le pudo pasar a ella (Epa Colombia) es “haber ido presa”, pero Valentino lo refutó y preguntó el porqué, a lo que él contestó: “porque le cambió la imagen, ¿tú te acuerdas lo que decían de ella antes de ir presa? ¿Tú sabes qué hubiera pasado si no va presa? Claro, como tiene plata…”



Arrieta dejó claro lo que piensa sobre Epa Colombia, en contraste con Valentino, quien sí evidenció su respaldo a la empresaria de keratinas y desde La casa de los famosos pidió por su pronta liberación.

Los demás habitantes de La casa han preferido evadir el tema de Epa, pero es la primera vez que Nicolás y Valentino lo hablan y cada uno demostrando lo que piensa y sin ningún filtro.

Nicolás Arrieta habló sin rodeos sobre lo que piensa del caso judicial de Epa Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Yina Calderón y Epa Colombia siguen siendo amigas?

En la primera temporada, el nombre de Epa Colombia sonó con mucha fuerza y en varias ocasiones. Yina Calderón la mencionó varias veces y hasta pidió que la visitara. Sin imaginar que estaba presa, Yina buscó el respaldo de Epa, hasta le pidió que alguna vez se pasara por La casa en su helicóptero.

Hasta que salió del reality, Calderón pudo enterarse de la grave situación que afrontaba Epa, por lo que rompió en llanto. La huilense quedó muy sorprendida y aterrada por su amiga, y desde entonces se ha unido las oraciones para su liberación.

Yina Calderón quedó muy sorprendida cuando se enteró de que Epa Colombia estaba presa. Foto: RCN

¿Qué fue lo último que dijo Karol Samantha sobre su pareja, Epa Colombia?

Epa Colombia permanece privada de la libertad, mientras que en el exterior su familia y, especialmente, su prometida, Karol Samantha, siguen atentos y esperando más luces sobre su caso judicial.

Recientemente, Karol volvió a pronunciarse por el caso de su pareja y, aunque sigue optimista, sabe que el camino que sigue es complejo y lleno de dificultades.

“Una de las pruebas más difíciles, como pueden ver, no ha habido avances en el proceso, no hemos obtenido los beneficios esperados [...] En medio de tantas personas le dan duro a ella, seguimos en pie de lucha porque creemos 100% en la justicia divina”.

Karol manifestó que mantiene la esperanza de que el 2026 sea el año en el que Epa Colombia recupere su libertad. De acuerdo con lo expuesto por ella, considera que la condena impuesta a la empresaria es desproporcionada frente a lo que, a su juicio, debería haber recibido.

Karol y Epa tienen una hija en común, Daphne Samara, y el objetivo de ambas es casarse por lo alto cuando la empresaria vuelva a la libertad.