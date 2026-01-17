Sale a la luz mensaje de Yeison Jiménez diciendo lo que haría el día de su muerte: esto dijo

En los últimos días, el nombre de Yeison Jiménez se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su desafortunada muerte el pasado sábado 10 de enero tras el grave accidente que tuvo en la avioneta en la que se dirigía en Paipa, Boyacá.

Por su parte, varios allegados y familiares de Yeison le han rendido un especial homenaje al destacarse por su gran habilidad en el campo artístico al ser un reconocido cantante de música popular, quien dejó un importante legado a lo largo de su carrera.

A raíz de esta desafortunada noticia, varios internautas han compartido mediante las redes sociales un mensaje que compartió Yeison en sus redes sociales acerca de lo que haría si fuera su último día de vida.

¿Cuál es el mensaje que salió a la luz de Yeison Jiménez acerca de lo que haría el último día de su vida?

Recientemente, se filtró en las redes sociales un mensaje que compartió Yeison Jiménez en el año 2024 en el que compartió varios detalles acerca de lo que haría si llegara el último día de su muerte.

Esto dijo Yeison Jiménez en el pasado si llegase a fallecer. | Foto: Canal RCN

En la publicación compartida por parte de Yeison a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, compartió una desgarradora confesión acerca de lo que haría si fuera el último día de su vida, expresando las siguientes palabras:

“Si hoy fuera el último día de mi vida. Uf h#p aprovecharía cada segundo: mi familia, mis hijos, le diría a mis papás lo agradecido que estoy con ellos, montaría a caballo viendo un atardecer que solo Colombia regala, cantaría hasta que la voz se me acabe y gozaría cada empresa y esfuerzo que logré, miraría atrás y le agradecía a Dios por todo lo que me regaló”, agregó Yeison en la descripción.

¿Cómo se confirmó la muerte de Yeison Jiménez en un grave accidente de tránsito?

¿Cómo se confirmó la muerte de Yeison Jiménez? | Fotos: Canal RCN y Freepik

Cabe destacar que el mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez al caer de la avioneta en la que se dirigía para su próxima presentación en Antioquia.

La noticia fue principalmente confirmada por parte de las autoridades de Paipa, Boyacá, quienes confirmaron que el cantante iba junto a otras cinco personas, en donde se encontraba una parte del personal de su equipo de trabajo y el piloto.

Posteriormente, el equipo de Yeison compartió a través de sus redes sociales que el cantante había fallecido tras una falla que presentó la avioneta en la que se dirigía.