Restos de Yeison Jiménez llegaron a su criadero de caballos: así lo mostró Lina, su hermana

En los últimos días, el mundo de la música popular se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez, el pasado 10 de enero, tras el grave accidente que tuvo al caer de una avioneta en Paipa, Boyacá.

Con base en esto, familiares y allegados del cantante le han hecho un especial homenaje tras el desafortunado hecho de su muerte, dejando un importante legado en el campo musical.

Por su parte, Lina Jiménez, una de las hermanas del cantante, ha compartido varios detalles acerca del homenaje que le ha hecho a Yeison y recientemente compartió la llegada de los restos a su criadero de caballos.

¿Cómo fue la llegada de los restos de Yeison Jiménez a su criadero de caballos?

Cabe destacar que Yeison Jiménez demostró a lo largo de su amplia trayectoria profesional su gran habilidad en el campo artístico y, también, por su gusto por los caballos.

Esta fue la llegada de los restos de Yeison Jiménez a su criadero. | Foto: Buen Día, Colombia

Desde luego, Lina Jiménez, una de sus hermanas, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 400 mil seguidores, varios videos en los que compartió cómo fue la llegada de los restos del cuerpo de Yeison Jiménez en su criadero de caballos ubicado en La Cumbre, Fusagasugá.

En los videos de Lina, se refleja que varios allegados de Yeison asistieron a su criadero de caballos, rindiéndole un especial homenaje al artista al dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria musical.

Así también, Lina hizo una especial confesión acerca del tributo que le hizo a su hermano, llevando en alto su legado musical, quien siempre quiso ser despedido con música de banda y caballos a su alrededor.

Cabe destacar que, Lina compartió recientemente en sus redes, una ráfaga de fotografías en las que se le brindó un especial tributo a Yeison, recordando todos los logros que adquirió a lo largo de su carrera, expresando las siguientes palabras:

"Hoy nos duele el alma. Pero en tu nombre seguimos adelante. Honraremos tu música, tu legado y ese sueño que vivirá para siempre en nosotros. Gracias por hacer parte de nuestra historia, gracias Yeison", agregó Lina.

Esta es la canción con la que Yeison Jiménez siempre quiso ser recordado. | Foto: Freepik

¿Cuál fue la canción con la que Yeison Jiménez quiso que lo recordaran?

Entre tanto, una de las canciones compuestas por Yeison Jiménez que más se ha viralizado en redes y por la cual quiso ser recordado es ‘Destino Final’, la cual compuso con Luis Alfonso.

Dicho esto, Luis Alfonso ha sido uno de los artistas del género popular colombiano que también se ha pronunciado en sus redes sociales, con sentidas palabras y llevando en alto el nombre de Yeison, con quien compartió importantes momentos tanto en lo musical como en lo personal.