Hombre sorprende con corte de cabello inspirado en Yeison Jiménez y divide opiniones

En las últimas horas, un seguidor del cantante Yeison Jiménez capturó la atención tras tomar esta decisión sobre su nuevo look.

Yeison Jiménez en Megaland.
Hombre le hizo homenaje a Yeison Jiménez con su corte de cabello. Foto | Canal RCN.

En medio de la conmoción que continúa causando el trágico accidente que cobró la vida del cantante Yeison Jiménezy su equipo de trabajo, recientemente un hombre captó la atención en redes sociales tras presumir el nuevo look que se hizo inspirado en el cantante de música popular.

¿Cómo es le look que se hizo un hombre inspirado en Yeison Jiménez?

A través de redes sociales empezó a circular imágenes de este fiel seguidor que quiso, de alguna manera, rendirle un homenaje a su artista favorito, en esta oportunidad plasmando en su corte de cabello el rostro de Jiménez.

El corte de cabello consistió en lograr por medio de sombras, plasmar al fallecido cantante en la parte de atrás de la cabeza junto a una paloma que va en la parte inferior de su cara.

"El talento se apaga, pero el impacto permanece. Que este arte recuerde que la cultura, la música y el sentimiento siguen vivos en cada persona que lo escuchó, lo cantó y lo sintió", señaló el barbero que estuvo a cargo del corte de cabello.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud 2021.
Hombre divide opiniones tras realizarse corte de cabello inspirado en Yeison Jiménez. Foto | Rodrigo Varela.

¿Un hombre se hizo corte de cabello inspirado en Yeison Jiménez?

Las reacciones frente a la decisión del fanático no se hicieron esperar, pues muchos internautas no dudaron en dar su opinión al respecto. Por un lado, hubo quienes elogiaron este gesto, y otros, lo criticaron.

"De ninguna manera y lo digo con cariño y respeto pero esto sería fanatismo, pasa los límites", "Bien Caro y no se parece", "Y lo peor es que ni se parece", "Qué ridiculez por favor", "Isaza es el mejor barbero", son algunos de los comentarios que se puede leer entre los usuarios.

Y aunque el corte sí ha dado de qué hablar, lo cierto es que muchos de los más fieles admiradores de la carrera de Yeison y su música, aún siguen expresando su tristeza en redes, pues les parece mentira que el intérprete de 'El Aventurero' haya partido de este plano de la forma en la que ocurrieron los hechos.

Yeison Jiménez en Megaland.
Así quedó el hombre que se hizo corte de cabello inspirado en Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Por ahora, familiares, amigos y habitantes del municipio de Manzanares, esperan poder darle el último adiós en una eucaristía que se tiene programa para el próximo lunes 19 de enero a las 12:00 p.m. en el parque principal.

