Ciro Quiñonez explota contra Giovanny Ayala en defensa de Yeison Jiménez: "no enterramos una monja"

El cantante Ciro Quiñonez se despachó en plena llamada en vivo y aseguró que no es la primera vez que Giovanny Ayala arremete en su contra.

Laura Camila Ibarra
Giovanny Ayala en Buen día Colombia - Yeison Jiménez en el Megaland.
Ciro Quiñonez se despachó contra Giovanny Ayala.

En medio de la polémica que generó el homenaje a la memoria del cantante Yeison Jiménez y las críticas lanzadas por Giovanny Ayala, una vez más Ciro Quiñonez se refirió al tema y, sin filtros y de manera contundente, decidió responderle en medio de una llamada en vivo.

¿Qué dijo Ciro Quiñonez frente a las críticas que hizo Giovanny Ayala por le homenaje a Yeison Jiménez?

A raíz del debate que este tema ha provocado, el podcast Tamo en Vivo de Dímelo King, decidió llamarlo para sostener una conversación en plena transmisión en la que diera su más sincera opinión frente a las críticas, dejando ver su completo rechazo con las declaraciones de Ayala.

"Yo creo que Luis Alfonso lo dijo, no estamos enterrando una monja, al número uno de la música popular, estamos enterrando al aventurero, no era un entierro con tinto, era como a él le gustaba, alegría, energía, parranda, lo que él nos hizo ser y la característica de Yeison", dijo Quiñonez .

¿Cuál fue la respuesta de Ciro Quiñonez a las críticas de Giovanny Ayala por el homenaje a Yeison Jiménez?

De acuerdo con el también cantante, no es la primera vez que Giovanny arremete en su contra, tanto así que ya está acostumbrado a su "mala energía" y comentarios negativos, y no solo de su parte, también de uno de sus hijos, y aunque siempre ha ignorado sus palabras, en esta oportunidad no lo iba a permitir.

"Yo lo ignoro pero, cuando me tocaron la tecla de Yeison ahí ya no me aguanté más", señaló el cantante cucuteño.

Incluso, llevó a la conversación el hecho de que la misma hermana de Yeison , salió a respaldar sus palabras y asegurar que él no era una persona bienvenida en este homenaje. Por su parte, Ciro insistió en que su fallecido amigo, no quería al intérprete.

Yeison Jiménez en Megaland.
Ciro Quiñonez se defendió de las críticas de Giovanny Ayala.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

La controversia se generó, luego de que Giovanny saliera a cuestionar en redes sociales el comportamiento de sus colegas, es decir, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño y Ciro, pues a su parece no fue adecuado mostrarse tan efusivos en un momento de tristeza, tanto así que los señaló de "payasos".

