Sale a la luz video de Yeison Jiménez antes de salir a su último show en Málaga

El video responde a las cámaras de seguridad del hotel en el que Yeison Jiménez se hospedó durante su estadía en Málaga.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en el Megaland - Cámara de seguridad.
Revelan video del hotel en el que Yeison Jiménez su última noche. Foto | Canal RCN - Freepik.

Han pasado exactamente cinco días desde aquel inolvidable 10 de enero, fecha en la que se confirmó el trágico fallecimiento de Yeison Jiménez, quien perdió la vida tras sufrir un accidente aéreo mientras emprendía su viaje al municipio de Marinilla, Antioquia.

¿Cuál fue el video de Yeison Jiménez del día en el que ofreció su último concierto?

A raíz de la conmoción que continúa generando la partida del cantante, recientemente salió a la luz un video que corresponde a las cámaras del hotel en el que se hospedó y en donde quedó registrado el momento en el que el cantante se preparaba para salir al que fue el último concierto.

En el video que empezó a circular en redes sociales y que ya cuenta con numerosas reacciones, se puede apreciar en un primer momento a un hombre que podría ser parte del equipo de trabajo de Jiménez.

Segundos después, aparece el artista, quien, antes de disponerse a salir, se detuvo frente al espejo para verse durante algunos segundos. Allí, luce una camisa blanca, un pantalón color mostaza, un cinturón negro, unas botas texanas y, por su puesto, su infaltable sombrero negro.

¿En dónde fue el último concierto que ofreció Yeison Jiménez?

Luego emprende su salida para llegar al lugar en el que más tarde se presentó, sin embargo, justo cuando salió a la puerta del hotel, es sorprendido por varios de sus seguidores quienes emocionados se acercan para saludarlo cariñosamente y pedirle una foto.

Esta última noche, el fallecido artista oriundo del municipio de Manzanares, Caldas, se presentó en el municipio de Málaga, Santander, en donde compartió con un público que disfrutó de su larga lista de éxitos.

Yeison Jiménez en el Megaland.
Este es el video de Yeison Jiménez la noche antes de fallecer. Foto | Canal RCN.

El día posterior, es decir el sábado10 de enero, fue cuando viajó a Marinilla, viaje en el que, como sabemos, ocurrió el trágico hecho que lo llevó a perder la vida a sus 34 años.

Cabe señalar que, en sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram, el cantante de música popular, compartió algunos videos de lo que fue su show en este lugar que fue testigo de su despedida de los escenarios.

