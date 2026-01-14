Sale a la luz desgarrador video del hijo de Yeison Jiménez usando su sombrero: "El aventurerito"

La partida de Yeison Jiménez junto a miembros de su equipo de trabajo, sigue conmocionando familiares, amigos y seguidores del artista, pues además de la pérdida de un gran ser humano, también se va una de las voces más importantes del género popular en Colombia.

En medio del dolor que invade los corazones de quienes lo escucharon a través de sus canciones, hubo un conmovedor video que recientemente salió a la luz durante el homenaje que se lleva a cabo en el Movistar Arena, hoy miércoles 14 de enero.

La grabación, que fue compartida en redes sociales, es protagonizada por sus dos hijos, quienes durante este emotivo momento, captaron la atención luego de que una mujer decidiera ponerle el sombrero que fue característico de su padre.

Como era de esperarse, el gesto provocó que algunos de sus fans gritaran al unísono "Yeison", mientras el pequeño fue cargado por otra mujer que lo acogió en sus brazos.

La vidente asegura que la muerte de Yeison Jiménez no fue accidental. (Foto Canal RCN)

¿Cuántos hijos dejó Yeison Jiménez tras su fallecimiento?

Así mismo, internautas, reaccionaron al estremecedor video y dejaron algunos comentarios cargados de amor hacia esta familia que hoy llora su lamentable partida.

"El niño de Yeison volverá con su legado", "El aventurerito", "La humildad de la niña lo es todo", "Tenemos la esperanza en nuestro futuro Yeison Junior", "Entienden que ese niño no va a recordar lo vivido con su papá", "Me duele hasta el alma", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

El intérprete, tuvo tres hijos con su esposa Sonia Restrepo: Camila, la mayor, adoptada por él, Thaliana, nacida en 2018, y Santiago, el menor, nacido en 2024.

Vidente asegura que Yeison Jiménez estaba "muy cansado" previo a su muerte. (Foto Canal RCN)

Aunque Camila no es hija biológica, Yeison la crió como suya desde que era muy pequeña, y ella compartía su amor por los caballos.

Cabe señalar que hoy a lo largo del día, fanáticos, familiares y amigos le rinden un homenaje al cantante de música popular, en un encuentro en el que artistas como Jessi Uribe, Paola Jara y Pipe Bueno, expresaron su dolor y honraron la memoria de su amigo al interpretar algunos de sus éxitos.