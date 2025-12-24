Paola Usme, exparticipante de Survivor, la isla de los famosos, reveló si está o no embarazada

La presentadora e influenciadora, Paola Usme, se ha apoderado de las tendencias luego que revelara a través de sus redes sociales un tema de su vida privada.

¿Paola Usme, exparticipante de Survivor, la isla de los famosos, está embarazada?

La presentadora e influenciadora Paola Usme volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de que varios seguidores le preguntaran si estaba embarazada.

La exparticipante de Survivor, la isla de los famosos decidió romper el silencio junto a su esposo Carlos Castro ‘Potro’, con quien se casó en septiembre de este año, durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, donde abordó el tema con humor y sinceridad.

Ante la insistencia de sus seguidores, Paola fue directa y, fiel a su estilo relajado, respondió entre risas: “Ustedes siempre me dicen eso, no importa en qué momento ni en qué año, siempre me dicen que tengo cara de embarazada. Nací con cara de embarazada, tal vez”, comentó, dejando claro que no hay un bebé en camino.

Paola Usme se sinceró y reveló si está embarazada. (Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Paola Usme y su pareja luego que les preguntaran si esperaban bebé?

Su pareja, Carlos Castro, conocido como ‘Potro’, tampoco se quedó atrás y se sumó a la conversación con bromas que desataron risas entre sus fans. “Desde que nos conocemos ya debemos tener unos 15 hijos. Tenemos más hijos que Falcao, yo no se las voy a dejar tan fácil”, dijo, descartando por completo los rumores.

Las respuestas de la pareja fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes destacaron la complicidad y el sentido del humor con el que enfrentan este tipo de comentarios frecuentes en redes sociales. Por ahora, Paola Usme dejó claro que, aunque los rumores no paran, no hay embarazo, y que prefiere tomarse estas especulaciones con gracia.

Por otra parte, Paola Usme reveló en esta misma dinámica que le gustaría participar en La casa de los famosos Colombia, asegurando que era fanática de participar en realities y que ese era uno que le llamaba la atención bastante.