Ella es Sielva María, la hija venezolana de Diomedes que busca abrirse camino en la música vallenata

Sielva María, hija de Diomedes, inicia su camino artístico con la firme intención de honrar la memoria musical de su padre.

Por: Juan Sebastián Camargo
Salen a la luz fotografías de la hija de Diomedes.
Salen a la luz fotografías de la hija venezolana de Diomedes Díaz.

En el aniversario número 12 del fallecimiento de Diomedes Díaz salieron a la luz imágenes de su hija venezolana.

Se conocen detalles de Sielva María, hija venezolana de Diomedes Díaz.
Se conoce información de Sielva María, hija venezolana de Diomedes Díaz.

Durante años, su existencia fue motivo de rumores y dudas. Hoy, esa voz busca abrirse camino dentro de la dinastía del Cacique y entre los seguidores del ‘diomedismo’.

Se trata de Sielva María Díaz, la única hija reconocida en Venezuela, quien ha decidido contar su historia y mostrar cómo quiere mantener vivo el legado de su padre.

El recuerdo de Diomedes sigue intacto en cada rincón donde su música suena. En esta fecha especial, la aparición de Sielva María generó curiosidad, pues su relato reconstruye un capítulo poco conocido de la vida del artista.

Con imágenes y testimonios, la joven busca reafirmar su identidad y dejar claro que su origen no es un invento, sino parte de la historia real del Cacique.

El inicio de esta historia se remonta a los años noventa, cuando Silvia Salcedo, maracucha y seguidora del vallenato, asistió a un concierto en la frontera colombo-venezolana.

Allí conoció a Diomedes Díaz y comenzó un romance que se mantuvo entre viajes, parrandas y encuentros fugaces.

De esa relación nació Sielva María, quien asegura que su madre atravesó un proceso complejo para poder tenerla.

Con el paso del tiempo, la joven creció escuchando las canciones de su padre y viendo cómo su nombre se convertía en símbolo de la cultura vallenata.

Aunque reconoce que Diomedes no fue perfecto, afirma que la mayor herencia que dejó es el amor de la gente, un cariño que se extiende hacia sus hijos y que ella siente cada vez que se presenta en público.

Para ella, llevar el apellido es un compromiso. No solo significa pertenecer a una familia marcada por la música, sino también asumir la responsabilidad de mantener vivo un legado que trasciende generaciones.

Sielva asegura que donde llega, la reciben con afecto, como si fuera una extensión de su padre, y eso la motiva a seguir adelante.

Radicada en Montería, Sielva María es madre de una niña y trabaja en marketing digital. Sin embargo, su gran sueño es cantar.

Su objetivo es representar el legado de su padre con autenticidad, mostrando preparación y talento propio, sin depender únicamente de su apellido.

La aparición de Sielva María en este aniversario del fallecimiento de Diomedes Díaz marca un nuevo capítulo en la historia del vallenato.

Con recuerdos, proyectos y sueños, la hija venezolana del Cacique se convierte en símbolo de continuidad y en una muestra de que la música de Diomedes sigue viva en las nuevas generaciones.

