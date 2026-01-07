Ni a Paola Jara, ni a Jessi Uribe, la cantante reveló a quién se parece su hija Emilia

La reconocida cantante colombiana Paola Jara regresó a las redes sociales con su primera dinámica de preguntas y respuestas del 2026 en la que puso fin al misterio al revelar a quién se parece su pequeña hija con Jessi Uribe, Emilia.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común

¿A quién se parece Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Paola Jara habilitó la casilla de preguntas que ofrece Instagram para permitir que sus seguidores le hicieran consultas de su interés. Entre ellas, destacó una bastante particular que ha mantenido la curiosidad de los internautas: ¿a quién se parece Emilia?

Paola Jara sorprende al hablar del momento en que mostrará el rostro de su bebé. (Foto: Buen día, Colombia)

Pues vale la pena destacar que el rostro de Emilia se ha mantenido en completo anonimato para mantenerla alejada de las opiniones públicas, aunque la pareja sí a compartido algunos rasgos de la menor por medio de fotos en primer plano.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

Ante la interrogante Paola mencionó que a este punto aún no sabía a quién se parecía su pequeña hija Emilia, pues sentía que tenía rasgos tanto de ella como de Jessi Uribe. Sin embargo, hizo énfasis en que su mamá, la abuelita de la menor, tenía un gran parecido con ella.

"Yo no sé Emi a quién se parece. Ayer me pasó, por ejemplo, algo muy chistoso: hace días no me veía con mi mamá, y ayer vi a mi mamá y como que la vi y yo... mi mamá tiene cara de Emilia. Le veo cosas de Jessi, le veo cosas mías, no sé, ellos cambian muchísimo, todos los días la ves diferente", comentó la cantante por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Cuándo revelarán el rostro de Emilia? Esto respondió Paola Jara

En medio de esta misma dinámica Paola Jara reveló si tenían una fecha pactada para enseñar el rostro de Emilia y presentarla al mundo de manera oficial. Sin embargo, expresó que esto no era así, sino que podría pasar en cualquier momento.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

“Puede ser hoy, puede ser mañana, en un año”, expresó.

De esta manera, los internautas continúan a la expectativa por saber cómo luce Emilia, la primera hija de Paola Jara y Jessi Uribe.