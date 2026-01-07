Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ni a Paola Jara, ni a Jessi Uribe, la cantante reveló a quién se parece su hija Emilia

Paola Jara puso fin al misterio y reveló a quien se parece su pequeña hija con Jessi Uribe.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Ni Paola Jara ni Jessi Uribe: revelan a quién se parece realmente la pequeña Emilia
Ni Paola Jara ni Jessi Uribe: revelan a quién se parece realmente la pequeña Emilia. (Foto AFP: Frazer Harrison).

La reconocida cantante colombiana Paola Jara regresó a las redes sociales con su primera dinámica de preguntas y respuestas del 2026 en la que puso fin al misterio al revelar a quién se parece su pequeña hija con Jessi Uribe, Emilia.

Artículos relacionados

¿A quién se parece Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Paola Jara habilitó la casilla de preguntas que ofrece Instagram para permitir que sus seguidores le hicieran consultas de su interés. Entre ellas, destacó una bastante particular que ha mantenido la curiosidad de los internautas: ¿a quién se parece Emilia?

Paola Jara responde cuándo mostrará oficialmente el rostro de la bebé
Paola Jara sorprende al hablar del momento en que mostrará el rostro de su bebé. (Foto: Buen día, Colombia)

Pues vale la pena destacar que el rostro de Emilia se ha mantenido en completo anonimato para mantenerla alejada de las opiniones públicas, aunque la pareja sí a compartido algunos rasgos de la menor por medio de fotos en primer plano.

Artículos relacionados

Ante la interrogante Paola mencionó que a este punto aún no sabía a quién se parecía su pequeña hija Emilia, pues sentía que tenía rasgos tanto de ella como de Jessi Uribe. Sin embargo, hizo énfasis en que su mamá, la abuelita de la menor, tenía un gran parecido con ella.

"Yo no sé Emi a quién se parece. Ayer me pasó, por ejemplo, algo muy chistoso: hace días no me veía con mi mamá, y ayer vi a mi mamá y como que la vi y yo... mi mamá tiene cara de Emilia. Le veo cosas de Jessi, le veo cosas mías, no sé, ellos cambian muchísimo, todos los días la ves diferente", comentó la cantante por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Cuándo revelarán el rostro de Emilia? Esto respondió Paola Jara

En medio de esta misma dinámica Paola Jara reveló si tenían una fecha pactada para enseñar el rostro de Emilia y presentarla al mundo de manera oficial. Sin embargo, expresó que esto no era así, sino que podría pasar en cualquier momento.

Artículos relacionados

“Puede ser hoy, puede ser mañana, en un año”, expresó.

De esta manera, los internautas continúan a la expectativa por saber cómo luce Emilia, la primera hija de Paola Jara y Jessi Uribe.

Paola Jara responde cuándo mostrará oficialmente el rostro de la bebé
Paola Jara sorprende al hablar del momento en que mostrará el rostro de su bebé. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lucca enternece las redes sociales. La Segura

Así reaccionó La Segura cuando su hijo Lucca comió sin ayuda por primera vez

Lucca comió sin ayuda por primera vez y sus padres, La Segura e Ignacio Baladán, celebraron con ternura en redes.

Millonarios y Bogotá se preparan para el impacto del regreso de Falcao. Falcao

Así se anunció el regreso del ‘Tigre’ a Millonarios

El retorno de Falcao García a Millonarios no solo fortalece al equipo, también proyecta un impacto económico clave para Bogotá.

Aida Victoria Merlano enterneció al mostrar su emotivo reencuentro con su hijo Emi Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano comparte cómo fue el tierno reencuentro con su hijo Emi

Aida Victoria Merlano conmocionó a sus seguidores, tras revelar cómo fue el dulce encuentro con su hijo Emiliano.

Lo más superlike

El Jefe confirma a Sofía Jaramillo La casa de los famosos

El Jefe confirma a Sofía Jaramillo como nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 2026

Sofía Jaramillo fue confirmada por El Jefe como nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

Paola Jara responde si duerme desde que nació Emilia Paola Jara

Paola Jara impacta al contar cómo vive las noches desde que nació su bebé Emilia

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal