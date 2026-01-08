Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura sorprendió al revelar cómo son sus días malos: “yo en pleno colapso”

La Segura se mostró sin filtros en sus malos días y su hijo Lucca se llevó todo el protagonismo y enloqueció a sus fans.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Natalia Segura causó empatía al retratar sus días difíciles
Natalia Segura mostró con humor cómo vive sus malos días. (Foto: Canal RCN)

Natalia Segura, conocida como La Segura, generó múltiples reacciones en redes sociales tras compartir un curioso video en el que muestra cómo son sus peores días.

Artículos relacionados

¿Qué mostró La Segura de sus malos días?

Fiel a su estilo, la creadora de contenido digital compartió a través de su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, un video cargado de su característico humor, en el que se muestra en diferentes facetas de su rutina diaria.

“Pero si nunca te veo triste. Yo en pleno colapso”, escribió la influencer para acompañar el audiovisual.

Artículos relacionados

En el video se ve a La Segura en pijama y delantal, haciendo oficio en casa, despeinada y tratando de mantener una sonrisa mientras canta, como si todo estuviera bien.

Natalia Segura causó empatía al retratar sus días difíciles
Natalia Segura mostró con humor cómo vive sus malos días. (Foto: Canal RCN)

En otra escena aparece con su pequeño Lucca en brazos, cargando varias cosas al mismo tiempo e intentando mantenerse calmada. Sin embargo, un detalle llamó especialmente la atención de sus seguidores: la sonrisa del bebé mientras La Segura hacía la parodia.

Finalmente, el clip cierra con la influencer cantando en el baño y usando el control del televisor como micrófono, un momento que sacó risas y generó identificación entre sus fans.

¿Qué reacciones tuvo el video de La Segura al mostrar sus malos días?

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. Muchos usuarios se identificaron con La Segura con mensajes como “me representa”, mientras que otros internautas se enfocaron en elogiar el toque de humor del video.

Artículos relacionados

Más allá de la actuación de La Segura y de compartir sus malos días, el verdadero protagonista del video fue su pequeño Lucca, quien desde que nació se ha llevado toda la atención de la pareja de creadores de contenido.

Natalia Segura causó empatía al retratar sus días difíciles
Natalia Segura mostró con humor cómo vive sus malos días. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión no fue distinto. El bebé, de casi nueve meses, se llevó toda la atención con su risa mientras su mamá hacía la parodia.

Los comentarios de internautas como: “la mejor actuación fue de Lucca”, “yo me muero de amor, hasta el bebé se ríe de ella, qué precioso” y “Lucca apenas mueve los piecitos y se ríe, ¿qué dirá? Esta mamá se enloqueció”, fueron algunas de las reacciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿La Suprema, novia del futbolista Brahian Palacios, está embarazada? Talento nacional

¿La Suprema, novia del futbolista Brahian Palacios, está embarazada?, esta fue su revelación

La Suprema se pronunció para aclarar los rumores sobre un posible embarazo que surgieron luego de la publicación de una foto.

Yina Calderón no se quedó callada tras el ingreso de Valentino Lázaro a La casa de los famosos Yina Calderón

Yina Calderón reaccionó al ingreso de Valentino Lázaro a La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino Lázaro es el nuevo participante confirmado para La casa de los famosos y Yina Calderón no pudo evitar dar su opinión.

Yeferson Cossio preocupa tras volver al hospital Yeferson Cossio

Yeferson Cossio se pronunció tras ser nuevamente hospitalizado: “mi corazón no está bien”

Yeferson Cossio generó gran preocupación tras ser nuevamente hospitalizado dos semanas después de su intervención en el corazón.

Lo más superlike

¿Sofía Jaramillo tendría una relación en La casa de los famosos 3? La casa de los famosos

¿Sofía Jaramillo tendría un romance en La casa de los famosos 3?, esto fue lo que confesó

Sofía Jaramillo habló sobre su ingreso a La casa de los famosos 3 y aclaró si tendría una relación durante el reality.

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA. Talento internacional

Así fue la conmovedora carta que la Oreja de Van Gogh entregó a Amaia Montero

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer. Talento internacional

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer

Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral. Talento internacional

Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro

Dormir más de nueve horas al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Salud

Dormir más de 9 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad, según expertos