Natalia Segura, conocida como La Segura, generó múltiples reacciones en redes sociales tras compartir un curioso video en el que muestra cómo son sus peores días.

¿Qué mostró La Segura de sus malos días?

Fiel a su estilo, la creadora de contenido digital compartió a través de su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, un video cargado de su característico humor, en el que se muestra en diferentes facetas de su rutina diaria.

“Pero si nunca te veo triste. Yo en pleno colapso”, escribió la influencer para acompañar el audiovisual.

En el video se ve a La Segura en pijama y delantal, haciendo oficio en casa, despeinada y tratando de mantener una sonrisa mientras canta, como si todo estuviera bien.

Natalia Segura mostró con humor cómo vive sus malos días. (Foto: Canal RCN)

En otra escena aparece con su pequeño Lucca en brazos, cargando varias cosas al mismo tiempo e intentando mantenerse calmada. Sin embargo, un detalle llamó especialmente la atención de sus seguidores: la sonrisa del bebé mientras La Segura hacía la parodia.

Finalmente, el clip cierra con la influencer cantando en el baño y usando el control del televisor como micrófono, un momento que sacó risas y generó identificación entre sus fans.

¿Qué reacciones tuvo el video de La Segura al mostrar sus malos días?

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. Muchos usuarios se identificaron con La Segura con mensajes como “me representa”, mientras que otros internautas se enfocaron en elogiar el toque de humor del video.

Más allá de la actuación de La Segura y de compartir sus malos días, el verdadero protagonista del video fue su pequeño Lucca, quien desde que nació se ha llevado toda la atención de la pareja de creadores de contenido.

En esta ocasión no fue distinto. El bebé, de casi nueve meses, se llevó toda la atención con su risa mientras su mamá hacía la parodia.

Los comentarios de internautas como: “la mejor actuación fue de Lucca”, “yo me muero de amor, hasta el bebé se ríe de ella, qué precioso” y “Lucca apenas mueve los piecitos y se ríe, ¿qué dirá? Esta mamá se enloqueció”, fueron algunas de las reacciones.