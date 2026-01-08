Yina Calderón reaccionó al ingreso de Valentino Lázaro a La casa de los famosos Colombia 2026

Este jueves 8 de enero, Valentino Lázaro fue confirmado por El Jefe como nuevo participante de La casa de los famosos Colombia 2026. El influenciador tuvo una entrada bastante particular durante la rueda de prensa del reality, por lo que fue comparado con Yina Calderón, quien no dudó en reaccionar públicamente.

¿Cómo fue la revelación de Valentino Lázaron como participante de La casa de los famosos Colombia?

En medio de la rueda de prensa que se llevó a cabo este jueves El Jefe decidió dar una sorpresa a los asistentes al confirmar a Valentino Lázaro como uno de los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.

Yina Calderón habló sobre el ingreso de Valentino Lázaro a La casa de los famosos Colombia.

El joven influenciador ingresó al recito con una capota que cubría su rostro mientras se dirigía hacia la tarima en la que se encontraban Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentadores de la novela de la vida real para generar misterio frente a su identidad.

Sin embargo, el ambiente se volvió un tanto gracioso tras los comentarios de Carla en donde mencionaba que quizá la persona que caminaba hacia ellos era Yina Calderón.

Reacción de Yina Calderón a la confirmación de Valentino Lázaro como nuevo participante.

"Ah, está tapado... ¡Yina Calderón! El regreso de Yina, el retorno de Yina, ay, Dios mío”,comentó Carla Giraldo, quien tras ver que se trataba de Valentino Lázaro mencionó entre risas que sus comentarios se debían a que la generación de expectativa entre el público.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al ingreso de Valentino Lázaro a La casa de los famosos Colombia?

Luego de que el video de la confirmación de Valentino Lázaro como nuevo participante de La casa de los famoso Colombia 2026 se viralizara en redes sociales, Yina Calderón se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, con un contundente mensaje para el creador de contenido seguido de una fuerte advertencia.

“No te pueden comparar conmigo, porque eres mi copia barata, y no me invoquen, porque les llego”

Vale la pena destacar que Yina Calderón y Valentino Lázaro no tienen una buena relación, pues ambos han tenido una serie de cruces en redes sociales bastante polémicos.