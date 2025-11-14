Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino cuestiona las actitudes de ‘La Toxi Costeña’ y habló de un posible gusto por Altafulla

Valentino arremetió contra La Toxi Costeña, cuestionando algunas de sus actitudes frente a Altafulla y Karina García.

Valentino arremete contra La Toxi Costeña y cuestiona su comportamiento
Valentino cuestiona las actitudes de La Toxi Costeña / (Fotos del Canal RCN)

Valentino generó nueva discusión en redes luego de compartir un análisis sobre la relación entre La Toxi Costeña, Altafulla y Karina García. Sus comentarios avivaron el debate sobre las tensiones que comenzaron en La casa de los famosos Colombia y que todavía siguen dividiendo a los seguidores de los tres influencers.

¿Qué dijo Valentino sobre La Toxi Costeña y Altafulla?

En su video, Valentino señaló que La Toxi Costeña estaría retomando interacción con Altafulla justo después del final de la relación entre él y Karina. Para Valentino, esto resulta llamativo porque, durante el programa, ella manifestó incomodidad hacia él desde el momento en que empezó a relacionarse con Karina García.

¿Qué dijo Valentino sobre La Toxi Costeña y Altafulla?
Valentino señaló que La Toxi Costeña estaría retomando interacción con Altafulla / (Foto del Canal RCN)

Valentino mencionó que, si en ese entonces La Toxi Costeña aseguraba que Altafulla le caía mal, no tendría sentido que ahora busque acercarse nuevamente a él, sabiendo que él no ha cambiado. Los internautas destacaron que Valentino puso sobre la mesa la posibilidad de que existiera un gusto previo que no ha sido confesado.

¿La Toxi Costeña podría tenerle envidia a Karina García?

Según Valentino, las actitudes de 'La Toxi' afirman que sí hubo una rivalidad marcada hacia Karina por la cercanía que ella tuvo con Altafulla dentro del reality. Señaló que, si ahora ella busca acercarse a él, justo después de terminar su relación, podría significar que le molestó que Karina tuviera primero esa conexión con Altafulla.

Yo creo que, si ellos vuelven a ser amigos, sí me daría a entender que le tiene envidia a Karina y que le gustaba Altafulla.

Usuarios en redes recordaron que La Toxi Costeña siempre negó tener gusto por Altafulla, y que este tipo de declaraciones, abren nuevamente el debate sobre la intención detrás de sus comentarios hacia Karina durante el programa.

¿Qué pasó entre Karina García y La Toxi Costeña en La casa de los famosos?

Las diferencias entre Karina García y La Toxi Costeña se hicieron visibles durante su convivencia en La casa de los famosos Colombia. Uno de los puntos que más generó discusión fue la cercanía entre Karina y Altafulla, que provocó comentarios, desacuerdos entre ambas.

¿Qué pasó entre Karina García y La Toxi Costeña en La casa de los famosos?
La relación entre Karina García y La Toxi Costeña en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Tras su salida del programa, Karina afirmó que no tiene interés en retomar una amistad con La Toxi Costeña debido a los señalamientos que recibió dentro y fuera de la casa. La creadora aseguró que intentar reconstruir ese vínculo sería una forma de no valorarse como persona.

Con las recientes declaraciones de Valentino, estas situaciones volvieron a ser tema de conversación en redes. Los internautas retomaron los momentos más tensos del reality, lo que mantiene viva la discusión sobre la relación entre La Toxi Costeña, Karina García y Altafulla.

