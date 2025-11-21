Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella Ladera, expareja de Beéle, rompió el silencio sobre rumores de embarazo

Isabella Ladera, expareja de Beéle, sorprendió al hablar por primera vez sobre los rumores de un posible embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Isabella Ladera sorprende al hablar por fin de los rumores de embarazo
Expareja de Beéle rompe el silencio y aclara los rumores de embarazo. (Foto AFP: Ivan Apfel).

La reconocida influenciadora venezolana Isabella Ladera, reconocida también por su polémica relación con el cantante urbano Beéle, sorprendió a sus cientos de seguidores al referirse por primera vez a los rumores de un supuesto embarazo.

¿Isabella Ladera, expareja de Beéle, está embarazada?

Desde hace varias semanas se ha venido especulando en redes sociales que Isabella Ladera, expareja de Beéle, estaría embarazada. Estos rumores habían tomado fuerza debido a la indiferencia de la modelo venezolana, quien este viernes 21 de noviembre decidió romper el silencio para referirse al tema de una vez por todas.

Expareja de Beéle rompe el silencio y explica los rumores de embarazo
Isabella Ladera habla sin filtros y responde a los rumores de embarazo. (Foto AFP: Ivan Apfel).

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Ladera desmintió los rumores de un supuesto embarazo al enfocar su abdomen plano mientras disfrutaba de un día soleado en la playa junto a su actual pareja sentimental.

Junto al video, la joven influenciadora también reforzó su respuesta con un contundente mensaje en el que el sarcasmo fue evidente para sus seguidores: “Isa, la embarazada, porque ustedes dicen”.

Con esta respuesta, la modelo venezolana habría dejado claro que su supuesto embarazo solo se trataría de rumores creados por terceros, más no una realidad.

¿Quién es la actual pareja sentimental de Isabella Ladera?

Aunque Isabella Ladera no ha confirmado estar en una relación sentimental actualmente, desde hace varios meses se le ha visto compartiendo bastante tiempo con el modelo e influenciador chileno Hugo García, con quien justo en su reciente post sobre su supuesto embarazo se encontraba acompañada.

Rumores de embarazo: Isabella Ladera ofrece su versión de los hechos
Isabella Ladera habla públicamente sobre los rumores de embarazo. (Foto AFP: Ivan Apfel).

Según comentarios en redes sociales, la pareja habría iniciado su relación a mediados de junio del presente año, pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado que esto sea cierto.

Por lo pronto, la pareja continúa disfrutando de la compañía del otro durante sus actividades en conjunto, así lo han demostrado por medio de sus respectivas redes sociales en donde suelen compartir gran parte del tiempo que pasan juntos.

