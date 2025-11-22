Cazzu derritió corazones al publicar tierno audio de su hija, Inti

La reconocida cantante argentina Julieta Cazzuchelli enterneció a sus cientos de seguidores al compartir un tierno audio de su pequeña hija, Inti, producto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal.

¿Cuál fue el audio de Inti que Cazzu compartió con sus seguidores?

En un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Cazzu mostró el audio que recibió por parte de la niñera de su hija Inti. En la grabación, la pequeña le cuenta lo que estaba haciendo en ese momento, mientras su mamá se encontraba fuera de casa cumpliendo compromisos laborales.

Cazzu asegura que Nodal tiene poca participación en la educación de su hija Inti. (Foto de Frazer Harrison/AFP)

Según se escucha, la niñera le pide a Inti que le diga a su mamá que estaban preparando fideos para comer, pero el tono con el que la niña lo dice generó diversas reacciones entre los internautas, quienes aseguraron quedar enternecidos con la forma dulce en la que lo dijo.

"Estoy haciendo fideos, mami, sola", menciona la pequeña, antes de enviarle un beso.

Aunque Cazzu no acompañó la publicación con ningún texto que revelara su reacción, el simple hecho de compartirlo con sus millones de seguidores dejó ver lo conmovida que estaba con el momento.

¿Qué edad tiene Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal?

Vale la pena destacar que Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, nació el 14 de septiembre del 2023, por lo que este año cumplió dos años. En esta ocasión, Cazzu optó por realizar una celebración inspirada en un bosque encantado en el que las ranas, los hongos y los árboles fueron los elementos más llamativos.

Cazzu no pudo contener las lágrimas al cantar ‘Inti’ en su nueva gira. (Foto AFP: Jose R. Madera).

Hasta el momento se desconoce si Christian Nodal estuvo presente en este día especial, pues el artista no se ha referido a esta fecha en particular. Por su parte, Cazzu se mantuvo al margen de los comentarios y no confirmó ni desmintió su presencia.

Lo cierto es que actualmente la reconocida pareja se encontraría en un proceso para definir la custodia completa de la pequeña.