Esposa de Gregorio Pernía comparte detalles sobre su recuperación tras dar a luz a su tercer hijo

Erika Farfán, esposa de Gregorio Pernía, muestra que ella y su recién nacido están sanos y felices tras recibir el alta del hospital.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Esposa de Gregorio Pernía muestra su estado de salud tras dar a luz
Erika Farfán, esposa de Gregorio Pernía, muestra cómo se encuentra tras el nacimiento de su bebé. (Fotos: AFP y Freepik)

Erika Farfán, esposa del reconocido actor Gregorio Pernía, compartió con sus seguidores detalles sobre su estado de salud tras dar a luz hace pocos días a su tercer hijo de la pareja.

¿Cuál es el estado de salud de Erika Farfán, esposa de Gregorio Pernía, tras dar a luz?

Hace unos días, Gregorio Pernía reveló en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores, que su hijo estaba por nacer. En un video mostró que su esposa estaba en trabajo de parto mientras él y su hija esperaban conocer al pequeño Gregorio.

El pasado 18 de noviembre se confirmó el nacimiento del bebé. Erika Farfán compartió luego una imagen del recién nacido en su coche, informando que ya habían recibido el alta del hospital, lo que dejó ver que ambos se encuentran en perfecto estado de salud.

“Camino a casa”, escribió junto a la fotografía, que recibió cientos de reacciones de seguidores, quienes aseguraban que, con tan solo dos días, Gregorio Jr. ya se había ganado el corazón de muchos.

“Gregorio junior es hermoso”, comentó una seguidora.

Erika Farfán también compartió pantallazos de las múltiples notas que han hecho sobre el nacimiento de su hijo, que curiosamente coincidió con el nacimiento de Emilia, la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe, que llegó al mundo el mismo día.

Esposa de Gregorio Pernía muestra su estado de salud tras dar a luz
Erika Farfán, esposa de Gregorio Pernía, muestra cómo se encuentra tras el nacimiento de su bebé. (Foto: AFP)

¿Erika Farfán se encuentra bien tras el nacimiento de su tercer hijo?

En otra de sus historias, Erika Farfán compartió un corto video mientras iba en un carro y enviaba un beso a sus seguidores, mostrando que todo está perfecto.

El clip fue publicado con la canción de Miguel Bueno y Juan Duque, acompañando el momento con un toque musical que encantó a sus fans.

Lo cierto es que la familia de Gregorio Pernía se encuentra muy feliz tras el nacimiento de su pequeño, que es el tercer hijo de la pareja luego de haber tenido dos hijos en su relación, la cual lleva casi dos décadas.

Esposa de Gregorio Pernía muestra su estado de salud tras dar a luz
Erika Farfán, esposa de Gregorio Pernía, muestra cómo se encuentra tras el nacimiento de su bebé. (Foto: Canal RCN)

Además, el actor colombiano tiene otros tres hijos fruto de relaciones anteriores con sus exparejas, completando así un total de seis hijos.

 

