Yeferson Cossio desató críticas tras broma que le jugó a su novia en un hotel

Yeferson Cossio desató risas con una nueva broma que protagonizó y que no dudó en compartir en sus redes sociales. La situación, además, involucró a su novia, Carolina Gómez.

¿Cuál fue la broma que Yeferson Cossio le hizo a su novia y que generó críticas?

El creador de contenido antioqueño publicó el video en su cuenta personal de Instagram y en poco tiempo ha suscitado distintos comentarios. Algunos reaccionaron con risas, mientras que otros creen que pudo haber sobrepasado el respeto.

La secuencia empieza con Yeferson pidiéndole a su pareja que se ubique para tomarle una foto; ella accede y poco a poco se inclina. Se dan un beso, pero estando cerca del suelo, Cossio la suelta. Mientras ella está en el piso, el influencer toca la puerta de lo que parece ser la habitación de un hotel y corre a su cuarto.

Cossio llega rápidamente a su habitación, mientras la tiktoker apenas se ponía de pie, por lo que queda expuesta ante la persona a la que le tocaron la puerta de su cuarto.



A Gómez no le quedó de otra que pedirle disculpas a dicha persona y luego corrió a su habitación, entre risas y molestia. A lo lejos se escucha la risa de Yeferson Cossio al ver la situación que tuvo que vivir ella.

Los internautas tuvieron opiniones divididas al comentar la situación. “No romanticen las faltas de respeto”, “ahí sí podemos decir: Jenn ganó”, “como corre”, “demasiado inmaduro”, “ridículo como siempre”, “ella es muy bella y no tiene nada de malo, solo es una broma”, “fatal”.

El contenido humorístico es el que siempre ha caracterizado a Yeferson Cossio. En varias ocasiones, el influenciador ha revelado que estos videos son los que generan mayor aceptación por parte de sus seguidores, así algunos no duden en lanzarle críticas.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre la tiradera de Pirlo a Blessd?

Yeferson Cossio decidió opinar sobre la tiradera que Pirlo le lanzó a Blessd. El influencer, sin embargo, no quiso entrar en la polémica y reveló su clara postura frente a la polémica de los artistas de música urbana.

"Yo no sirvo para reaccionar eso porque yo obviamente sé quién es Pirlo, es pana de Cintia, y obviamente sé quién es Blessd y Westcol está ahí metido, yo sé quién es toda esa gente, pero no sé la vida de nadie, los chismes, entonces para qué voy a reaccionar donde no voy a entender el 90% de las cosas", dijo Cossio en medio de una trasmisión en vivo en la que era acompañado por su hermana Cintia.

Además de la creación de contenido y la faceta empresarial, el antioqueño se está abriendo a nuevas oportunidades; ahora prueba suerte como streamer, siguiendo los pasos de otro influencer como La Liendra.

Gracias a las redes sociales, Cossio ha amasado una gran fortuna, lo que le ha permitido darse grandes lujos, comprar vehículos de alta gama y construir una verdadera mansión en Guatapé.