Marcela Reyes se mostró nostálgica con el inicio de diciembre: “sentimientos encontrados”

Marcela Reyes abrió su corazón y mostró un lado más vulnerable al confesar que este diciembre comenzó con nostalgia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Marcela Reyes abrió su corazón al comenzar diciembre y generó curiosidad entre fans
Marcela Reyes sorprendió al iniciar diciembre con un mensaje lleno de nostalgia. (Foto Canal RCN).

La reconocida empresaria y DJ colombiana Marcela Reyes conmovió a sus cientos de seguidores en redes sociales al revelar que diciembre se había convertido en una época llena de nostalgia especialmente el 24 de diciembre, día en el que se celebra la navidad.

¿Por qué Marcela Reyes siente nostalgia por la navidad?

En un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Marcela Reyes mostró su lado más vulnerable al hablar sobre lo que representaba el inicio de la época decembrina y la pronta llegada de la navidad.

Marcela Reyes
Marcela Reyes recordó su pasado. | Foto del Canal RCN.

Según comentó Reyes, desde la “separación” de sus padres años atrás estas fechas no volvieron a ser las mismas para ella. Sin embargo, pese a toda esta experiencia siempre se ha esforzado para que su hijo Valentino pase momentos memorables que pueda guardar en su memoria.

"Son sentimientos encontrados. La verdad desde que nació Valentino me he esforzado para que siempre tenga una Navidad especial, pero siento que desde la separación de mis papás hace un par de años como que no es igual”.

Así mismo, destacó que el hecho de no tener una familia numerosa también hacia que su hogar no sea tan concurrido, especialmente porque su hermana vive en Europa y al parecer pasaría estas fechas alejadas.

“Llega la Navidad y me da una nostalgia, además que nosotros no somos de familia numerosa, como pueden ver somos mi hijo, mi mamá, tengo una hermana, pero vive hace años en Europa”

¿Cómo celebrará Marcela Reyes la Navidad 2025?

Marcela Reyes mencionó que pese a todos estos sentimientos nostálgicos sabía que tenía mucho por agradecer, por lo que intentaría que esta fecha fuera especial tanto para ella como para sus seres queridos.

Marcela Reyes
Marcela Reyes es controversial en redes sociales | Foto del Canal RCN.

“Pero bueno, hay mucho que agradecer esta Navidad voy a tratar de que sea muy especial”

Sin embargo, no dio muchos detalles de lo que tiene planeado para esta festividad, pero sí enseñó que desde ya se siente la época decembrina en su hogar tras reunirse con su madre, su hijo, y algunas personas cercanas para dar la bienvenida a diciembre con comida típica de la temporada.

