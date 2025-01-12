Venezuela rompió el silencio sobre el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025: "Yo quiero"

Ya pasó un considerable tiempo desde que se llevó a cabo la elección y coronación de Miss Universo 2025, la elegida fue Miss México Fátima Bosch.

Otra de las mujeres que tuvo la opción de portar la corona universal fue Miss Venezuela, Stephany Abasali. Muchos querían a la representante del país vecino como reina, pero eso no sucedió.

Tuvieron que pasar días para que Stephany hablara sobre Fátima y lo hizo de una manera que dejó sorprendido a más de uno.

¿Cómo vio Stephany Abasali, Miss Venezuela, el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

En entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Miss Venezuela rompió el silencio y dio su más sincera opinión sobre Fátima Bosch, nueva Miss Universo 2025.

Stephany Abasali en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Puntualmente, lo que le preguntaron a Stephany Abasali fue cómo vio el triunfo de Fátima Bosch, Miss México, en el certamen de belleza más importante del mundo.

Enseguida, la venezolana destapó sus sentimientos; a diferencia de lo que se pensaba, resaltó la victoria de la mexicana.

"Yo quiero mucho a Fátima. Ella es una persona muy especial, nos llevamos muy bien durante el concurso y también mucho antes de que nosotras nos conociéramos, yo optaba por ella, porque ella ganara su nacional", dijo Stephany Abasali.

¿Stephany Abasali duda del reinado de Fátima Bosch?

En la misma vertiente, la modelo venezolana señaló que se ve reflejada en Fátima, razón por la que antes de Miss Universo tenía el sentimiento de que ambas iban a tener una gran conexión.

"Yo no tengo duda de que ella vaya a llevar este reinado de la mejor manera, ella tiene un corazón muy bonito y habla desde allí, así que para mí es alguien a quien le tengo mucho cariño", concluyó Abasali.

Las recientes declaraciones de Miss Venezuela, hicieron que los internautas y usuarios digitales dieran a conocer su punto de vista.

Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

En redes sociales como TikTok, se interpretan comentarios como: "Hermosa y elegante", "Ella siempre ha hablado bien de Fátima", "Allí tienen a nuestra reina hablando de Fátima", "Está dejando claro que la amistad entre las dos es bonita".