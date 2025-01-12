Maleja Restrepo recordó a su papá con un emotivo ritual de navidad: "Agradezco extrañarte"

El inicio de diciembre tomó un significado especial para Maleja Restrepo, quien atraviesa el duelo por la reciente partida de su padre.

A través de sus historias de Instagram, donde reúne una comunidad de más de cuatro millones de seguidores, publicó una fotografía rindiendo homenaje a su papá en el primer día del mes.

¿Cómo decidió Maleja mantener vivo el ritual que su padre hacía cada diciembre?

Maleja recordó que su papá tenía la tradición de recibir diciembre con una carta de gratitud, un gesto que repetía año tras año para iniciar la Navidad con intención y agradecimiento.

Aunque él ya no está físicamente, Maleja quiso continuar esa costumbre como una manera de sentirse cerca de él y de honrar el vínculo que los unió durante toda su vida.

En la imagen que compartió se ve una vela encendida, elemento que acompañó su reflexión y su oración personal, y muchos seguidores destacaron que la llama de la velita formaba un corazón, como si su mensaje estuviera siendo recibido en algún lugar del más allá.

¿Cómo ha vivido Maleja Restrepo el duelo de su padre?

Maleja ha compartido en sus redes varios momentos junto a su papá, quien solía aparecer dando consejos o compartiendo reflexiones que generaban cariño entre sus seguidores.

Maleja Restrepo inició diciembre con un homenaje a su padre. Foto | Canal RCN.

En su publicación más reciente dedicada a él, Maleja relató lo complejo que fue verlo deteriorarse durante su hospitalización, especialmente en la unidad de cuidados intensivos, donde pasó sus últimos días.

Y aunque no detalló la causa de su muerte, sí habló del impacto emocional que le dejó acompañarlo en ese proceso y de lo difícil que fue aceptar que el tiempo para cumplir ciertos sueños juntos llegó a su fin.

¿Qué han dicho los seguidores de Maleja Restrepo sobre su forma de recordar a su padre?

Muchos resaltan la suerte de haber compartido tantos momentos con su padre y la importancia de valorar cada instante con los seres queridos, y otros han señalado que nunca se está preparado para una despedida tan profunda.

Maleja compartió la tradición de gratitud que su padre realizaba cada inicio de diciembre. (Foto Canal RCN).

Sus amigos y seguidores han transformado sus redes en un espacio de contención, enviándole palabras de consuelo y recordándole que el legado de su padre seguirá vivo en ella, en sus hijas y en las enseñanzas que él dejó.