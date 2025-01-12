Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Maleja Restrepo recordó a su papá con un emotivo ritual de navidad: "Agradezco extrañarte"

Maleja Restrepo inició diciembre con un homenaje a su padre retomando el ritual de gratitud que él hacía cada año en familia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Maleja compartió la tradición de gratitud que su padre realizaba cada inicio de diciembre.
Maleja compartió la tradición de gratitud que su padre realizaba cada inicio de diciembre. Foto Canal RCN

El inicio de diciembre tomó un significado especial para Maleja Restrepo, quien atraviesa el duelo por la reciente partida de su padre.

A través de sus historias de Instagram, donde reúne una comunidad de más de cuatro millones de seguidores, publicó una fotografía rindiendo homenaje a su papá en el primer día del mes.

Artículos relacionados

¿Cómo decidió Maleja mantener vivo el ritual que su padre hacía cada diciembre?

Maleja recordó que su papá tenía la tradición de recibir diciembre con una carta de gratitud, un gesto que repetía año tras año para iniciar la Navidad con intención y agradecimiento.

 

Aunque él ya no está físicamente, Maleja quiso continuar esa costumbre como una manera de sentirse cerca de él y de honrar el vínculo que los unió durante toda su vida.

En la imagen que compartió se ve una vela encendida, elemento que acompañó su reflexión y su oración personal, y muchos seguidores destacaron que la llama de la velita formaba un corazón, como si su mensaje estuviera siendo recibido en algún lugar del más allá.

Artículos relacionados

¿Cómo ha vivido Maleja Restrepo el duelo de su padre?

Maleja ha compartido en sus redes varios momentos junto a su papá, quien solía aparecer dando consejos o compartiendo reflexiones que generaban cariño entre sus seguidores.

Maleja Restrepo inició diciembre con un homenaje a su padre.
Maleja Restrepo inició diciembre con un homenaje a su padre. Foto | Canal RCN.

En su publicación más reciente dedicada a él, Maleja relató lo complejo que fue verlo deteriorarse durante su hospitalización, especialmente en la unidad de cuidados intensivos, donde pasó sus últimos días.

Y aunque no detalló la causa de su muerte, sí habló del impacto emocional que le dejó acompañarlo en ese proceso y de lo difícil que fue aceptar que el tiempo para cumplir ciertos sueños juntos llegó a su fin.

Artículos relacionados

¿Qué han dicho los seguidores de Maleja Restrepo sobre su forma de recordar a su padre?

Muchos resaltan la suerte de haber compartido tantos momentos con su padre y la importancia de valorar cada instante con los seres queridos, y otros han señalado que nunca se está preparado para una despedida tan profunda.

El papá de Maleja Restrepo murió
Maleja compartió la tradición de gratitud que su padre realizaba cada inicio de diciembre. (Foto Canal RCN).

Sus amigos y seguidores han transformado sus redes en un espacio de contención, enviándole palabras de consuelo y recordándole que el legado de su padre seguirá vivo en ella, en sus hijas y en las enseñanzas que él dejó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Expareja de Kevin Roldán se pronunció acerca de la condición de su hijo: compartió estos detalles Kevin Roldán

Expareja de Kevin Roldán se pronunció acerca de la condición de su hijo: compartió estos detalles

Expareja de Kevin Roldán rompió el silencio tras la complicada condición que enfrenta su hijo y compartió su estado de salud.

Ornella Sierra con su novio Ornella Sierra

Ornella Sierra respondió a crítica tras presumir a su nuevo novio

La influenciadora Ornella Sierra habló sobre exponer su nueva relación a la opinión pública.

Hija de Giovanny Ayala lo defendió Giovanny Ayala

Hija de Giovanny Ayala estalló luego que atacaran a su papá: "Gente tan inhumana"

Natalia Ayala salió en defensa de su papá luego que lo criticaran en medio de la desaparición de su hermano Miguel Ayala.

Lo más superlike

Falleció reconocido artista mientras tocaba en vivo Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

El artista se desplomó repentinamente sobre el escenario cuando la banda tocaba la tercera canción de su repertorio musical.

Maluma sorprendió a J Balvin con confesión Maluma

Maluma sorprendió a J Balvin con emotiva confesión tras su concierto en Medellín: así reaccionó

¿Quiénes son los integrantes del séptimo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia? La casa de los famosos

¿Por qué son famosos Maiker Smith, Erick Pabón y El Sebastucho? Conoce más sobre los aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Florinda Meza recordó a su difundo esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida” Talento internacional

Florinda Meza recordó a su difunto esposo ‘Chespirito’: “Se cumplen 11 años de tu partida”

La historia que impactó a Nanis Ochoa sobre no tratar su condición Nanis Ochoa

Esto pasaría si Nanis Ochoa no se hubiera sometido a su intervención estética