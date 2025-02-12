Entre lágrimas: así fue la primera llamada de Miguel Ayala con Giovanny Ayala tras su rescate

Tras más de dos semanas de incertidumbre y preocupación por sus paraderos, Miguel Ayala y Nicolás Pantoja recuperaron su libertad en la jornada del 2 de diciembre.

¿Cuáles fueron las primeras declaraciones de Miguel Ayala tras su rescate?

La liberación de Miguel se dio gracias a una operación del Gaula de la Policía Nacional, que también permitió el rescate de Nicolás Pantoja, su mánager.

Ambos jóvenes fueron encontrados en un cambuche improvisado en zona montañosa del Cauca, en donde estaban afectados por las condiciones en las que permanecieron retenidos durante más de 14 días.

Tras su rescate, los jóvenes fueron trasladados a una base del Gaula en donde fueron revisados médicamente y psicológicamente tras lo vivido. Cuando ya estuvieron en calma, uno de los policías decidió comunicarse con Giovanny Ayala para que hablara con su hijo.

Miguel Ayala previo a llamada con su padre se mostró agradecido con las personas que participaron en su rescate, asegurando que siempre estuvieron positivos.

Teníamos un buen presentimiento, gracias, enserio.

Primera llamada de Giovanny Ayala con su hijo tras su rescate. (Foto del Canal RCN y Freepik)

¿Cómo fue la llamada de Miguel Ayala con su papá tras ser rescatado?

Miguel Ayala estaba ansioso por hablar con su papá tras estos días de terror y tras saludarlo no aguantó y se quebró en llanto.

Hola, hijo, bendiciones, papi, tiene que agradecerle mucho a Dios y a los ángeles que están con usted.

La llamada, que duró apenas unos minutos, reflejó el alivio y la carga emocional que ambos habían acumulado durante las semanas de incertidumbre.

Giovanny Ayala, por su parte, aprovechó para enviarle palabras de tranquilidad y asegurarle que lo esperaba con los brazos abiertos.

Siempre estuve con usted desde el día cero. No se imagina la tormenta, todo lo que hemos pasado. Lo estamos esperando con los brazos abiertos.

Miguel Ayala por su parte le aseguró a su padre entre lágrimas que no podía asimilar todo lo que había vivido y ahora estar en libertad.

No me las creo todavía.



Giovanny fue directo al decirle a su hijo que tenía que agradecerle a Dios y los policías que lo rescataron, además, le dejó claro que de ahora en adelante tendrá que cambiar algunas cosas en su vida para tener más precaución.

De ahora en adelante tiene que valorar y agradecerle mucho a la vida.

¿Giovanny Ayala tuvo que pagar por la liberación de su hijo y mánager?

Durante el tiempo que estuvo secuestrado Miguel Ayala el cantante nunca habló de temas de recompensas a cambio de la libertad de su hijo, por su parte siempre se mostró enfocado en hacer velatones y orar por su liberación.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que los presuntos captores de su hijo sí estaban pidiendo dinero por su liberación.

Los secuestradores un grupo de delincuencia común exigían $7.500 millones. No se descarta que hubieran sido subcontratados por un Grupo Armado Organizado con presencia en la zona.

Al parecer, gracias al trabajo del Gaula de la Policía Nacional Miguel y Nicolás fueron rescatados sanos y salvos sin caer en extorsiones o pagar por sus liberaciones.