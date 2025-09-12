Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida influenciadora anunció que será mamá por primera vez: así lo hizo

Entre lágrimas, la influenciadora sorprendió a sus seguidores al revelar que está esperando su primer hijo: "Teníamos un secreto".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Influenciadora anunció que será mamá
Famosa influenciadora reveló que será mamá. (Fotos Freepik)

Una reconocida influenciadora confirmó en las últimas horas que está esperando su primer bebé y la noticia la dio a través de un emotivo video junto a su esposo.

Artículos relacionados

¿Cuál influenciadora anunció que se convertirá en mamá?

Una reconocida creadora de contenido especializada en bienestar y estilo de vida saludable, confirmó que está esperando su primer hijo.

La influenciadora conocida en redes como Joté Guzmán reveló a través de sus redes sociales que está embarazada, esto lo hizo en un emotivo video en el que mostró su reacción y la de su pareja el día que se enteraron.

La generadora de contenido reveló que se enteraron el pasado 21 de octubre de su estado de gestación tras hacerse una prueba casera.

En un video la influencer dejó ver el momento en que ambos se dieron cuenta que estaban esperando su primer hijo, por lo que la joven rompió en llanto.

El día que supimos de ti, estábamos muy nerviosos.

Influenciadora está esperando bebé

Artículos relacionados

¿Cuál fue el emotivo video con el que reconocida influenciadora anunció su embarazo?

La influenciadora compartió otra publicación en donde dejó un carrete de fotografías en la que reveló que habían esperado para darles la noticia a sus seguidores mientras se hacían todos los exámenes.

Teníamos un secreto guardado: baby coqui vienen en camino. Sí, somos papás y estamos inmensamente felices.

La influenciadora confesó que habían prendido curiosamente un año atrás una vela para desear quedar en embarazo este año, algo que cumplieron.

Hace un año prendimos juntos una velita por nuestro hijo y hoy es una realidad.

La joven expresó varias palabras de cariño para su futuro bebé y dejó claro que junto a su esposo están locos por su llegada.

Mi corazón lindo, eres mi sueño, desde muy pequeña esperaba este momento y saber que estás creciendo en la panza de mamá me hace la persona más feliz del mundo. Tu papá no ve la hora de tenerte en los brazos y llenarte de mucho amor.

Artículos relacionados

¿Qué famosos han reaccionado al embarazo?

Es una influenciadora especializada en bienestar y estilo de vida saludable, reconocida por promover una relación positiva con la comida. A través de sus plataformas, invita a sus seguidores a alimentarse de forma balanceada, variada y libre de restricciones extremas.

Su contenido combina recetas fáciles, consejos prácticos y reflexiones sobre nutrición consciente, siempre con un enfoque inclusivo y realista que busca alejarse de los estereotipos de las “dietas perfectas”.

Gracias a su mensaje cercano, se ha convertido en una referente para quienes buscan adoptar hábitos saludables y por lo que es cercana a varias celebridades.

La noticia de su embarazo ha generado múltiples reacciones de famosos, algunos han sido la exreina María Fernanda Aristizábal, Issa Vásquez, Pautips, Mari Manotas, entre otros.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcelo Cezán se sinceró sobre su relación amorosa Marcelo Cezán

Marcelo Cezán y Michelle Gutty sorprenden con confesión tras cumplir 14 años de relación

El presentador de La casa de los famosos Colombia, Marcelo Cezán y su esposa Michelle Gutty se sinceraron tras 14 años juntos.

Brian Moreno y Marlon Moreno Brian Moreno

Brian Moreno sorprende con cambio de look y lo comparan con su papá

El actor Brian Moreno mostró su drástico cambio de imagen y sus fans resaltaron su parecido con Marlon Moreno.

Jessi Uribe se sinceró sobre enfermedad en la piel Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló la enfermedad que sufre en la piel y pidió ayuda a sus seguidores

El cantante Jessi Uribe encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que padece una enfermedad en la piel.

Lo más superlike

Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar ‘Día Especial’ con Gustavo Cerati Shakira

Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar ‘Día Especial’ con Gustavo Cerati: ¿cómo lo hizo?

Shakira sorprendió en Buenos Aires al interpretar ‘Día Especial’ junto a Gustavo Cerati, homenaje que emocionó a los fans.

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres La casa de los famosos

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres y revela qué pasaría si se encontraran en La casa de los famosos

El estrés también afecta la concentración, la memoria y el descanso. Salud

¿Te está afectando el estrés laboral? Estas pistas podrían confirmarlo

Así reaccionó Cazzu cuando le preguntaron por Nodal Cazzu

Cazzu respondió si Nodal ya le dio el permiso de viajar con Inti

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia Talento nacional

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia