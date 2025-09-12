Falcao y Lorelei Tarón celebran 18 años de matrimonio con una romántica escapada, y así lo mostraron

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón cumplieron 18 años de matrimonio y decidieron conmemorar esta importante fecha con un viaje a Washington D.C.

La pareja durante la escapada romántica, compartieron fotos y videos que mostraron que su amor sigue intacto luego de tantos años de relación.

¿Cómo celebraron Falcao y Lorelei Tarón su aniversario?

El futbolista y la cantante argentina disfrutaron de una miniluna de miel que coincidió con el sorteo del Mundial 2026, en que se dio a conocer el grupo y las ciudades de donde la selección Colombia jugará.

Aunque ninguno de los dos es activo en redes sociales, han compartido con sus millones de seguidores algunos momentos de la espada, en los que se les ha visto paseos por la ciudad y cenas románticas.

No obstante, Lorelei Tarón compartió un emotivo video para celebrar la importante fecha, acompañado del mensaje: “A punto de cumplir 18 años de matrimonio ❤️ Escapada de miniluna de miel”.

Cabe recordar que su relación comenzó cuando se conocieron en una iglesia de Buenos Aires, Argentina. Primero fueron muy buenos amigos y, un año después, dieron el siguiente paso al casarse en diciembre de 2007.

Así fue la celebración de los 18 años de matrimonio de Falcao y Lorelei Tarón. (Foto: AFP)

Hoy en día, después de 18 años de relación, tienen cinco hijos: Dominique, Desirée, Annette, Jedidiah y Heaven. Llegaron al mundo entre 2013 y 2023 y nacieron en diferentes países como Mónaco, Inglaterra, Turquía y España, que coincidía donde jugaba Falcao.

¿Qué dijo Lorelei Tarón sobre el sexto hijo con Falcao?

Recientemente, Lorelei Tarón también respondió a los rumores sobre un posible sexto hijo.

En un video publicado en sus redes sociales durante la celebración, la cantante aclaró que con cinco hijos consideran que su familia está completa.

El mensaje surgió tras preguntas frecuentes de sus seguidores y permitió cerrar las especulaciones sobre la ampliación del núcleo familiar.

Por supuesto, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, con elogios y felicitaciones como: 'Los quiero mucho, son el ejemplo perfecto de lo que Dios planteó con la familia. Disfruten esos 18 años de casados', escribió una fan.

Aunque la pareja no ha revelado más detalles, los fans siguen atentos a cada publicación que comparten.