La Liendra le jugó una broma a José Rodríguez que lo molestó: “Me voy a enojar con vos”

La Liendra sorprendió a José Rodríguez con una broma que lo molestó, mostrando la delgada línea entre humor y respeto.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
José Rodríguez se molesta con La Liendra.
La Liendra hace enojar a José Rodríguez por una broma que salió mal. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, decidió jugarle una broma a su excompañero de La casa de los famosos Colombia, José Rodríguez.

José Rodríguez no toleró la broma de La Liendra.
La Liendra le juega una broma a José Rodríguez que no le gustó. (Foto Canal RCN)

¿Qué broma le hizo La Liendra a José Rodríguez?

Mientras compartían un trayecto en carro, La Liendra comenzó a acelerar y frenar de manera brusca, creyendo que se trataba de un juego que ambos disfrutarían.

Sin embargo, la reacción fue muy distinta: el caleño José, también creador digital, se incomodó al punto de pedir que lo dejaran bajar del carro.

Rodríguez, le advirtió a La Liendra que si la situación continuaba se pondría bravo de verdad, dejando claro que no estaba dispuesto a tolerar la dinámica.

“Me voy a enojar con vos”, expresó José Rodríguez en su publicación.

El episodio, que parecía un chiste inocente, terminó mostrando la tensión que puede surgir cuando los límites del humor no son compartidos.

La Liendra, sorprendido por la seriedad de la respuesta, intentó suavizar el momento, aunque quedó en evidencia que José es bastante impaciente.

El momento, lejos de ser gracioso, se convirtió en un instante incómodo que dejó en evidencia la delgada línea entre humor y respeto.

¿La Liendra y José Rodríguez hicieron parte de La casa de los famosos Colombia 2?

Ambos coincidieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde conformaron el grupo de Los “Lavaplatos”.

La Liendra, destacó por su estilo irreverente y por liderar varias dinámicas, aunque también protagonizó roces con algunos compañeros, entre ellos José.

Tras su salida del programa, La Liendra se dedicó a hacer documentales dándole un giro a su contenido en redes sociales.

El proyecto busca sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la memoria histórica.

Su presencia en este trabajo mostró una faceta distinta del creador digital, más reflexiva y conectada con temas sociales, en contraste con el tono ligero que suele caracterizar sus contenidos.

Más allá de la risa inicial, lo ocurrido mostró que no todos los juegos son bien recibidos y que las relaciones, dentro y fuera de la pantalla, requieren reconocer los límites del otro.

La Liendra, acostumbrado a la irreverencia y a generar momentos virales, se encontró con una reacción que le recordó que no todos comparten el mismo sentido del humor.

José, por su parte, reafirmó su carácter directo y su poca tolerancia a situaciones que considera incómodas.

Esa diferencia de estilos, que ya se había visto en La casa de los famosos Colombia, volvió a hacerse evidente.

La Liendra y José Rodríguez fueron compañeros de reality.
La Liendra y José Rodríguez fueron compañeros en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
