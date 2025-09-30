Jenny López revela fecha, lugar y cómo será su boda con el cantante Jhonny Rivera

Después de dos años de relación y una emotiva propuesta de matrimonio en pleno concierto, la cantante Jenny López compartió con sus más de 923 mil seguidores los detalles de su próxima boda con el reconocido artista de música popular Jhonny Rivera.

Artículos relacionados Karina García ¡Karina García y Altafulla terminaron! Así lo confirmó la modelo antioqueña

¿Qué detalles reveló Jenny López sobre su boda con Jhonny Rivera?

En una dinámica de preguntas y respuestas, la mujer de 22 años ha respondido a un usuario en una sola historia todos los detalles de lo que será su boda con el intérprete de 'El Rey de la botella'.

Acompañada de una fotografía donde aparece junto al pereirano en el concierto el día que le pidió matrimonio en el Movistar Arena de Bogotá, la joven artista contó que su boda será en febrero de 2026 en la ciudad de Pereira.

Jhonny Rivera y Jenny López se casarán en Pereira en febrero de 2026. (Foto: Canal RCN)

Además, detalló que ambos decidieron llevar a cabos sus votos nupciales en una iglesia católica y que, a diferencia de muchas celebridades, procuraran hacer una reunión pequeña, familiar y muy sencilla.

De igual manera, dijo que aún no tiene su vestido de novia y que es la pregunta que más le hacen sus fans, pero sin duda tendrá estos meses para detallar cada aspecto de su atuendo nupcial, elegir el diseño perfecto y sorprender en el gran día.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años: esto se sabe

¿Cómo se conocieron Jhonny Rivera y Jenny López?

Con solo 16 años de edad, Jenny empezó a trabajar con el cantante en su equipo artístico, acompañándolo en sus giras y conciertos por toda Colombia.

Al cumplir sus 18 años, Jhonny vio un talento especial en la joven y se ofreció a ayudarle a subir de seguidores en sus cuentas sociales con la condición de que le diera un besito.

El cantante Jhonny Rivera conoció a su prometida cuando tenía 16 años. (Foto: Canal RCN)

Aunque en un principio él solo bromeó, expresó que cuando logró cumplirle el sueño a la cantante nacida en el Departamento del Cauca, ella accedió a dárselo.

Desde ese momento, meses después, la pareja hizo público su noviazgo en julio de 2023, después de que varios medios de comunicación compartieran fotografías que confirmaban su cercanía.

Artículos relacionados Karen Sevillano Karen Sevillano reveló a Karina García la actitud inapropiada que tuvo Altafulla en Miss Universe Colombia

¿Qué diferencia de edad hay entre Jhonny Rivera y Jenny López?

Jhonny Rivera, nacido en 1974, y Jenny López, nacida en 2002, tienen una diferencia de edad de 28 años. Aunque esta brecha generó comentarios entre el público, la pareja ha demostrado que su relación se basa en el respeto y el apoyo mutuo.

Asimismo, ellos han dejado claro que la edad no ha sido un obstáculo para su relación, pues consideran que lo más importante es la conexión, la confianza y el amor que se tienen, factores que han fortalecido su historia juntos durante estos dos años de relación.