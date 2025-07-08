Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jenny López reveló por qué tuvo tantos complejos con su cuerpo antes de estar con Jhonny Rivera

La cantante pereirana confesó que su rostro, cabello y cuerpo no eran ni parecidos a lo que ven ahora en redes sociales.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Jenny López reveló por qué tuvo tantos complejos con su cuerpo antes de estar con Jhonny Rivera
Jenny López reveló por qué tuvo tantos complejos con su cuerpo antes de estar con Jhonny Rivera/ Archivo RCN

La cantante pereirana, Jenny López, llamó la atención de sus miles de seguidores en su cuenta oficial de Instagram tras activar la famosa dinámica de preguntas donde se dispuso a responder los interrogantes más frecuentes de su comunidad.

Entre las preguntas hubo una que llamó particularmente la atención y que indagó sobre su seguridad personal y si en algún momento ha llegado a sufrir algún complejo por su aspecto físico, a lo que la también creadora de contenido sorprendió con su respuesta.

Artículos relacionados

¿Por qué Jenny López tenía complejos con su cuerpo antes de estar con Jhonny Rivera?

La joven aseguró que en un momento de su vida sí tenía muchas inseguridades con su físico y que eso se debía a una intoxicación que había tenido con un medicamento y que, por consiguiente, le había generado cambios que le desarrollaron complejos.

Pérdida de peso, caída del cabello y acné en su rostro fueron algunos de los cambios más evidentes. Según su relato, llegó a pesar 45 kilos y nada de la ropa que tenía le servía ni le quedaba como estaba acostumbrada. "Fue superfrustrante para mí, pero gracias a Dios ya pude subir de peso. Aunque soy muy delgada, por lo menos ahora estoy saludable", expresó.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que le envió Jenny López a sus seguidoras?

Aprovechando la pregunta, Jenny quiso enviar un poderoso mensaje para todas las personas que las siguen y que, como ella, han desarrollado alguna inseguridad a raíz de su apariencia física.

Lo primero que les aconsejó es fortalecer el amor propio y no dejarse llevar por las apariencias o estándares de belleza que se han vuelto tan comunes en redes sociales. Les recordó, además, que no todo lo que se ve "perfecto" necesariamente lo es y que hay que reconocer que cada persona es un mundo diferente.

Cerró diciéndoles que lo más importante es rodearse de las personas que aman y buscar consejos de profesionales cuando sientan que su ánimo está deteriorándose por cánones de belleza impuestos.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Echeverry conmovió con dedicatoria a Evaluna Montaner |AFP/Ivan Camilo

Camilo conmovió a más de uno con su regalo de cumpleaños a Evaluna: "no dejo de llorar"

El cantante colombiano se llevó los aplausos de los internautas por su manera de amar y valorar a su esposa.

Mateo Varela y Norma Nivia tienen un anuncio importante y despertaron curiosidad en sus fans Norma Nivia

Mateo Varela y Norma Nivia tienen un anuncio importante y despertaron curiosidad en sus fans

La pareja que se formó en La casa de los famosos Colombia emocionó a los internautas con su clip.

Andrea Valdiri no se quedó callada ante comentarios de Yina Calderón Andrea Valdiri

Así le respondió Andrea Valdiri a Yina Calderón tras llamarla "travesti"

Andrea Valdiri rompió el silencio ante fuertes comentarios de Yina Calderón en su contra y se burló públicamente de sus audios.

Lo más superlike

Michelle Rouillard le contestó a Claudia Bahamón Claudia Bahamón

Claudia Bahamón y Michelle Rouillard tuvieron discusión en MasterChef: "Jugando a la mala"

Michelle Rouillard se molestó con Claudia Bahamón y la sorprendió con comentario en reto de MasterChef Celebrity.

Altafulla cantó en El Campín La casa de los famosos

Altafulla de La casa de los famosos cantó por primera vez en el estadio El Campín: así le fue

La Liendra entregó almuerzos a personas sin hogar en Medellín y compartió el momento La Liendra

La Liendra entregó almuerzos a personas sin hogar en Medellín: así reaccionaron sus seguidores

Hombre enamorado Curiosidades

Un hombre que ama de verdad siempre hará estas tres cosas, ¿ya las conocía?

Yanin Rocío Campos Talento internacional

Exparticipante de MasterChef México falleció en accidente vial: esto se sabe