Jenny López reveló por qué tuvo tantos complejos con su cuerpo antes de estar con Jhonny Rivera

La cantante pereirana, Jenny López, llamó la atención de sus miles de seguidores en su cuenta oficial de Instagram tras activar la famosa dinámica de preguntas donde se dispuso a responder los interrogantes más frecuentes de su comunidad.

Entre las preguntas hubo una que llamó particularmente la atención y que indagó sobre su seguridad personal y si en algún momento ha llegado a sufrir algún complejo por su aspecto físico, a lo que la también creadora de contenido sorprendió con su respuesta.

¿Por qué Jenny López tenía complejos con su cuerpo antes de estar con Jhonny Rivera?

La joven aseguró que en un momento de su vida sí tenía muchas inseguridades con su físico y que eso se debía a una intoxicación que había tenido con un medicamento y que, por consiguiente, le había generado cambios que le desarrollaron complejos.

Pérdida de peso, caída del cabello y acné en su rostro fueron algunos de los cambios más evidentes. Según su relato, llegó a pesar 45 kilos y nada de la ropa que tenía le servía ni le quedaba como estaba acostumbrada. "Fue superfrustrante para mí, pero gracias a Dios ya pude subir de peso. Aunque soy muy delgada, por lo menos ahora estoy saludable", expresó.

¿Cuál fue el mensaje que le envió Jenny López a sus seguidoras?

Aprovechando la pregunta, Jenny quiso enviar un poderoso mensaje para todas las personas que las siguen y que, como ella, han desarrollado alguna inseguridad a raíz de su apariencia física.

Lo primero que les aconsejó es fortalecer el amor propio y no dejarse llevar por las apariencias o estándares de belleza que se han vuelto tan comunes en redes sociales. Les recordó, además, que no todo lo que se ve "perfecto" necesariamente lo es y que hay que reconocer que cada persona es un mundo diferente.

Cerró diciéndoles que lo más importante es rodearse de las personas que aman y buscar consejos de profesionales cuando sientan que su ánimo está deteriorándose por cánones de belleza impuestos.