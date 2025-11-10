Laura de León y Salomón Bustamante han conformado una de las parejas más queridas y admiradas de la farándula colombiana, aunque desde hace semanas se ha especulado que terminaron, sin embargo, ninguno de ellos lo ha confirmado oficialmente.

Los actores han realizado diversas publicaciones que solo han generado más dudas e incógnitas. Lo que sí es cierto es que llama la atención que ninguno de ellos ha hecho alguna publicación desmintiendo la supuesta separación y en el contenido que han compartido en redes sociales ha brillado la ausencia del otro.

¿Qué le respondió Salomón Bustamante a seguidor que le preguntó por Laura de León?

Así, justamente, quedó en evidencia en una de las recientes publicaciones que hizo Bustamante. En ella, el actor y presentador compartió siete fotografías, pero en ninguna de estas apareció la actriz cartagenera.

El actor aprovechó el post para mostrar su gran cambio físico y dejó un contundente mensaje que hablaría de los nuevos comienzos.

“La vida es un constante cambio VÍVELA y DEJA VIVIR Los amo”, escribió.

La publicación recibió muchos comentarios en poco tiempo, así como cientos de likes, pero uno de ellos atrajo la atención de los internautas.

Una seguidora le escribió: “Divino súper papacito, como Laura dejó esta belleza, eso no lo creo yo”, a lo que él contestó: “Ni yooo”.

Esta respuesta volvió a aumentar las especulaciones y dio paso a más preguntas, aunque, al parecer, por ahora la intención de ambos es no hablar del tema y evadir cualquier inquietud con indirectas y mensajes reflexivos.



Hace algunos días, Salomón Bustamante dio una respuesta que muchos internautas tomaron como una confirmación de que terminó con Laura de León.

“Pero si lo dejaron o no?”, preguntó una internauta, y él contestó: “Sí… algo más? O ya con el chisme es suficiente”.

Laura de León y Salomón Bustamante siguen despertando dudas sobre el futuro de su matrimonio. Foto: Canal RCN

Algunos cibernautas afirman que, hasta no ver una comunicación oficial, no creerán que ellos terminaron. Además, otros especulan que solo se trataría de una crisis y por eso la decisión de ambos de aún no hablar del tema públicamente.

¿Cómo empezó la historia de amor de Laura de León y Salomón Bustamante?

Salomón Bustamante y Laura de León se conocieron cuando él hacía parte de la producción de Estilo RCN, mientras que ella adelantaba sus prácticas en el Departamento de Talento Humano.

El flechazo no se dio de inmediato, pues primero fueron amigos, pero el tiempo fue pasando y la química surgió de a poco. Finalmente, iniciaron una relación de forma oficial y en 202 se casaron por lo civil. Al año siguiente se llevó a cabo la ceremonia religiosa en Cartagena.