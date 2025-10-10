Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura de León se deja ver despechada en medio de los rumores de su supuesta separación con Salomón

En medio de los rumores del posible divorcio de Laura de León y Salomón Bustamante, la actriz sorprendió al dejarse ver despechada.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Laura de León sorprende al dejarse ver cantando despechada.
Laura de León aviva rumores de su separación al cantar despechada. (Foto: Canal RCN)

Tras los rumores de su posible separación, Laura de León y Salomón Bustamante se han llevado toda la atención de los medios e internautas, quienes todavía no comprenden si su matrimonio sí llegó a su fin.

¿Qué se sabe sobre la posible separación de Salomón Bustamante y Laura de León?

A través de un comentario que el presentador Salomón Bustamante respondió en sus redes sociales, habría confirmado que sí se separó de Laura de León, pues una seguidora le preguntó si era cierto y él reveló que sí.

Aunque no se sabe con certeza si su respuesta fue clara y honesta, todavía existen los rumores alrededor del matrimonio de la famosa pareja, pues mientras él confirmó con posible pulla a través de un comentario, Laura no ha mencionado nada del tema.

Laura de León se deja ver despechada
Laura de León aviva rumores de su divorcio al dejarse ver cantando despechada. (Foto: Canal RCN)

¿Qué ha dicho Laura de León sobre su separación con Salomón Bustamante?

Todo lo que se ha sabido sobre el posible fin del matrimonio entre Laura de León y Salomón Bustamante, son solo especulaciones de los internautas, ya que hubo una gran confusión con la noticia luego de que la actriz rompiera el silencio en medio de los rumores y escribiera en una historia:

"Mi cara porque tú sigues creyendo que la marimonda es Mickey".

Con este video, Laura generó mucha más intriga entre sus seguidores, quienes no confirman aún la noticia sobre su posible separación con el presentador.

Laura de León sorprende al cantar con despecho
Laura de León cantó con sentimiento y esto aviva rumores de su divorcio

¿Cuál es el video en el que Laura de León se dejó ver despechada posiblemente por Salomón?

En medio de los rumores sobre su divorcio con Salomón Bustamante, Laura de León se dejó ver cantando con todo el corazón a través de sus historias de Instagram.

En el clip que habría grabado una de sus compañeras de 'Planchando el despecho', la actriz estaba dejando su alma mientras interpretaba la canción 'equivocada' de Thalía.

Aunque esto no sea confirmación de nada, Laura de León aviva los supuestos sobre su posible divorcio con Salomón, pese a que, de manera directa, de su parte no existe una versión verídica de cómo está la relación con el presentador.

