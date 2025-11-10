La Chilindrina revela su grave crisis de salud por automedicarse tras hospitalización en Perú

María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente como La Chilindrina, habló abiertamente sobre el grave episodio de salud que vivió en agosto de 2025 tras una gira en Perú.

¿Qué le pasó a La Chilindrina durante su crisis de salud?

La actriz reconoció que su deterioro físico y mental no se debió a una enfermedad desconocida, sino a la combinación de múltiples medicamentos que la llevaron al límite.

“Llega un momento en la vida que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué, ni para qué”, confesó la actriz en una entrevista para YouTube.

Según María Antonieta, el problema surgió por la descoordinación entre distintos médicos que le recetaban medicamentos sin coordinación.

“Ves a uno, a otro y uno te dice: necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo y eso fue lo que me perjudicó la salud”, relató.

La situación fue tan grave que perdió la memoria de todo lo ocurrido durante ese periodo.

Su hija, Verónica, detalló cómo la vio al llegar a Perú: “Me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto, para taparla de los periodistas. Me la entregaron directo en el coche, estaba ida y no reconocía”.

También explicó que su madre presentaba infecciones en pulmones y vías urinarias, además de un nivel bajo en sodio, producto de la sobremedicación.

¿Cómo ha sido la recuperación de La Chilindrina tras su grave episodio?

Ya en recuperación, la actriz de 74 años se sorprendió al verse en el espejo: “Cuando me vi, dije: eso es un cadáver, fue muy difícil”.

Sin embargo, gracias al apoyo constante de sus hijos, médicos y fisioterapeutas, María Antonieta asegura que hoy se siente como otra persona.

Su hija Verónica agregó que el proceso ha sido largo, pero esperanzador: “Ha puesto de su parte, está en fisio, doctores, exámenes, ya se enoja, ya hace berrinche, ya está bien”.

La comediante mexicana apareció recientemente en público para agradecer a Bad Bunny por el sketch de El Chavo que realizó en Saturday Night Live (SNL).