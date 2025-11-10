Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García así reaccionó cuando le preguntaron por Altafulla mientras cantaba: ¿Despechada?

Karina García mostró su lado más sentimental en vivo y así evitó responder preguntas sobre su expareja Altafulla.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así reaccionó Karina García cuando le preguntaron por Altafulla
Karina García muestra su lado sentimental en vivo pero no responde sobre Altafulla. (Foto: Canal RCN)

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, conmovió a sus seguidores al mostrar su lado más sentimental durante un en vivo.

¿Karina García mostró su despecho al cantar “Se preparó” durante un en vivo?

Mientras se ponía suero para aumentar sus vitaminas y minerales, Karina García aprovechó para mostrar algunos de sus productos de maquillaje.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de las más de nueve mil personas conectadas en ese momento: mientras enseñaba un labial rojo, de fondo sonaba la canción Se preparó, del cantante puertorriqueño Ozuna.

La modelo paisa suele realizar este tipo de transmisiones en vivo para compartir con sus seguidores cómo transcurre su día a día y mostrar momentos cotidianos de su vida.

En esta ocasión, la creadora de contenido volvió a sorprender por un gesto que muchos interpretaron como una indirecta para su expareja el cantante barranquillero, Altafulla.

Karina García cantó algunos fragmentos de la canción “Ella hoy hace lo que quiere”, mientras miraba a la cámara. Luego, entonó la parte de “Se preparó, se puso linda…”, pero rápidamente cambió la canción.

¿Por qué los seguidores le preguntan por la canción de Altafulla a Karina García?

En este en vivo, muchos seguidores le preguntaron a la modelo paisa si había escuchado “Paila”, la reciente canción del barranquillero Andrés Altafulla. Sin embargo, Karina decidió ignorar estas preguntas y respondió otras que le preguntaban sobre sus hijos: “Claro, acá están” dijo.

Recordemos que hace dos semanas la modelo paisa emitió un comunicado en sus redes sociales confirmando que su relación sentimental con el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos había llegado a su fin.

Esta relación, que comenzó durante el reality de convivencia, parecía haberse consolidado tras salir, especialmente por los momentos que Altafulla compartía con los dos hijos de Karina.

Por lo pronto, la modelo paisa continúa con sus entrenamientos y alistándose para su esperado enfrentamiento de boxeo contra la mexicana Karely Ruiz en El Stream Fighters, que se realizará el próximo 18 de octubre y en el que también estarán Yina Calderón y Andrea Valdiri.

