Influencer, amiga de Karina García, sufrió robo y así relató lo sucedido

La influenciadora MAV, amiga de la creadora de contenido Karina García, contó a sus fanáticos el hurto que sufrió en su reciente viaje.

¿Qué le hurtaron a MAV, la amiga de Karina García?

A través sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró relatando la pérdida de valiosas joyas.

En la grabación contó que cuando llegó a Medellín, ciudad en la que reside, luego de su viaje de Miami se dio que le faltaban varias cosas, entre ellas anillos valiosos, cadenas, un reloj de oro y un reloj inteligente.

"Esto me deja de lección de que no tengo que andar con todo para todo lado y que debo estar muy atenta a mis cosas realmente", dijo.

¿Cómo cree MAV que la hurtaron?

La influenciadora señaló que no cree que hayan sido en los vuelos debido a que ella siempre carga sus maletas con candado.

En cuanto al hotel en el que se quedó le informaron que debe esperar 24 horas para ver si pueden revisar el cuarto y registrar que las cosas estén allí.

"Me parece raro porque el primer día que llegamos al hotel sentimos como si intentaran abrir la puerta, pero nunca le dimos importancia y un día cuando llegué el joyerito estaba tirado al lado de la cama y cuando la abrí todo estaba desorganizado y dije después lo organizo y me hice la loca", dijo.

También indicó que decidió revelar su situación por si alguno se llega a dar cuenta que los están vendiendo le puedan informar al respecto.

Tras su revelación, logró varias reacciones de los internautas que la aconsejaron tener más precaución y otros dieron a conocer sus respectivas experiencias similares.

Por ahora, la joven espera que sus pertenencias puedan aparecer, pues no solo tiene valor sentimental, sino que también son bastante costosos.

Por su parte, la creadora de contenido sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales y compartiendo cada vez que puede con Karina García, entre sus más recientes planes ha estado acompañarla a sus entrenamientos para 'Stream Fighters 4'.