Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Influencer, amiga de Karina García, sufrió robo y así relató lo sucedido

Mav, amiga de Karina García, dio a conocer la cantidad de joyas que le hurtaron tras viajar a Miami, Estados Unidos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La influenciadora MAV, amiga de la creadora de contenido Karina García, contó a sus fanáticos el hurto que sufrió en su reciente viaje.

Artículos relacionados

¿Qué le hurtaron a MAV, la amiga de Karina García?

A través sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró relatando la pérdida de valiosas joyas.

Mav amiga de karina garcia sufre hurto

En la grabación contó que cuando llegó a Medellín, ciudad en la que reside, luego de su viaje de Miami se dio que le faltaban varias cosas, entre ellas anillos valiosos, cadenas, un reloj de oro y un reloj inteligente.

"Esto me deja de lección de que no tengo que andar con todo para todo lado y que debo estar muy atenta a mis cosas realmente", dijo.

Artículos relacionados

¿Cómo cree MAV que la hurtaron?

La influenciadora señaló que no cree que hayan sido en los vuelos debido a que ella siempre carga sus maletas con candado.

En cuanto al hotel en el que se quedó le informaron que debe esperar 24 horas para ver si pueden revisar el cuarto y registrar que las cosas estén allí.

"Me parece raro porque el primer día que llegamos al hotel sentimos como si intentaran abrir la puerta, pero nunca le dimos importancia y un día cuando llegué el joyerito estaba tirado al lado de la cama y cuando la abrí todo estaba desorganizado y dije después lo organizo y me hice la loca", dijo.

También indicó que decidió revelar su situación por si alguno se llega a dar cuenta que los están vendiendo le puedan informar al respecto.

Tras su revelación, logró varias reacciones de los internautas que la aconsejaron tener más precaución y otros dieron a conocer sus respectivas experiencias similares.

Artículos relacionados

Por ahora, la joven espera que sus pertenencias puedan aparecer, pues no solo tiene valor sentimental, sino que también son bastante costosos.

Mav con Karina García

Por su parte, la creadora de contenido sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales y compartiendo cada vez que puede con Karina García, entre sus más recientes planes ha estado acompañarla a sus entrenamientos para 'Stream Fighters 4'.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cara Rodríguez y Kimberly Reyes Kimberly Reyes

Cara Rodríguez reaccionó a comparaciones con Kimberly Reyes

Cara Rodríguez respondió a críticas en medio de rumores de un posible romance entre Kimbery Reyes y Beéle.

Karina García adelanta sorpresas de su entrada en Stream Fighters 4 Karina García

Karina García reveló detalles de su participación en Stream Fighters 4

Karina García estaría ultimando detalles para su enfrentamiento en el ring de boxeo de Stream Fighters 4.

Jessi Uribe se enfrenta a sus viejos videos: esto fue lo que sintió Jessi Uribe

Jessi Uribe confiesa qué siente al verse en sus viejos videos: ¿orgullo o pena?

Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores al revelar qué siente realmente cuando ve sus antiguos videos.

Lo más superlike

Blessd responde a críticas Talento nacional

Blessd rompió el silencio sobre polémica tras denuncia en su contra

El artista Blessd decidió hablar sobre la fuerte polémica que ha protagonizado en redes sociales.

Valeria Aguilar respondió si Raúl Ocampo es su novio MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar rompió el silencio y respondió es o no novia de Raúl Ocampo de MasterChef

Pelea entre hinchas colombianos y mexicanos Selección Colombia

Salió a la luz video del fuerte enfrentamiento entre hinchas colombianos y mexicanos: así fue

Declaraciones de Rogelio cambiarían la hipótesis de la muerte de B King y Regio en México: "estaban en algo raro" Talento internacional

Declaraciones de Rogelio cambiarían la hipótesis de la muerte de B King y Regio en México: "estaban en algo raro"

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos