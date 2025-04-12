Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido cantante sufrió tres infartos y preocupa a sus seguidores: este es su estado de salud

Famoso cantante causa preocupación tras ser intervenido en centro médico por sufrir tres infartos. Este es su estado actual.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es el cantante que preocupa por su estado de salud? | Foto: Freepik

En los últimos días, un reconocido cantante de merengue ha causado gran preocupación por parte sus seguidores tras confirmarse que padeció un grave percance de salud y ser sometido a urgencias.

También, se reveló que el cantante enfrentó por una grave complicación el pasado 1 de diciembre a causa de sufrir tres infartos de seguido tras encontrarse en un estado crítico.

¿Quién es el reconocido cantante de merengue que tuvo tres infartos?

El nombre de Leo Díaz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que hace unos días atravesó por un complicado momento de salud tras sufrir tres infartos.

Este es el reconocido cantante que enfrenta problemas de salud. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada por parte del comediante venezolano llamado: ‘El Moreno Michael’, quien compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores las siguientes palabras:


“Leo Díaz en grave estado de salud, pedimos oración por él. El cantante merenguero venezolano Leo Díaz, muy conocido por su participación en la orquesta de Wilfrido Vargas durante los años ochenta, acaba de recibir tres infartos que lo tienen al borde de la muerte”, agregó el comediante.

Con base en esto, miles de internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca del grave estado de salud por el que ha estado atravesando Leo Díaz.

¿Cuál es el estado de salud actual de Leo Díaz?

Tras el grave estado de salud del cantante, su hijo Leo José, compartió a través de un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis mil seguidores, un video en el que compartió varios detalles acerca de su estado de salud, expresando las siguientes palabras:


“Quiero informarles a todas las personas que han estado preocupadas qué pasó con mi papá. El pasado jueves él sufrió un paro de infartos que casi le cuestan la vida, hasta el día de hoy estuvo en cuidados intensivos. Sufrió momentos complicados. Sin embargo, está estable, pues el mayor peligro ya pasó, pese a estar en observación”, agregó el hijo del cantante.

Esto dijo el hijo de Leo Díaz por su estado de salud. | Foto: Freepik

Desde luego, estas palabras generan gran alivio por parte de los seguidores del cantante, quienes le han enviado su incondicional apoyo. Algunas de sus canciones más escuchadas son: ‘Y ahora te vas’, ‘Te vas y vuelves’ y ‘Sálvame’.

