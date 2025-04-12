Alina Lozano y Jim Velásquez responden a las críticas en redes: "Esta farsa nada que se acaba"

El viaje de aniversario de Alina Lozano y Jim Velásquez se convirtió en el escenario perfecto para enviar un mensaje directo a quienes aún dudan de su relación.

Alina Lozano y Jim Velázquez celebran su segundo aniversario en México. (Foto Canal RCN)

Con humor y complicidad, la pareja compartió un video que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

¿Cómo le respondieron Alina Lozano y Jim Velázquez a sus detractores?

En la publicación, grabada en una plaza pública de México, se ve a los dos dándose un beso, limpiándose la boca con picardía y luego bailando una canción muy reconocida en esta época de diciembre.

El gesto, cargado de ironía y espontaneidad, fue la manera que encontraron para responder a quienes insisten en que su relación es una farsa.

“Llegó diciembre y esta farsa nada que se acaba”, escribió Alina Lozano en su publicación.

El video generó reacciones encontradas: mientras algunos seguidores les desearon lo mejor y celebraron que disfruten su amor sin hacer daño a nadie, otros aseguraron que todo hace parte de una estrategia para generar contenido y facturar en redes sociales.

¿Cuándo se casaron Alina Lozano y Jim Velázquez?

La actriz y el creador de contenido se casaron en 2023 y desde entonces han estado en el ojo del huracán.

La diferencia de edad de 30 años entre ambos ha sido uno de los puntos más comentados desde que iniciaron su relación, convirtiéndolos en protagonistas de debates entre los internautas.

Sin embargo, lejos de ocultarse, han decidido enfrentar las críticas con humor y autenticidad, mostrando que su vínculo sigue firme.

Con este nuevo episodio, Alina Lozano y Jim Velásquez reafirman que su historia continúa y que, más allá de las opiniones divididas, su relación se ha convertido en un fenómeno mediático que mezcla amor, espectáculo y la capacidad de reinventarse frente al escrutinio público.

Cada gesto, cada publicación y cada respuesta a las críticas alimenta el fenómeno mediático que rodea a Alina Lozano y Jim Velásquez.

El viaje de aniversario en México no fue solo una celebración romántica, también reafirmó la manera en que Alina Lozano y Jim Velásquez han decidido vivir su historia: expuesta, comentada y compartida con miles de seguidores.