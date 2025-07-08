Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Máximo, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, encanta con nuevo video como influencer

El niño de 5 años enternece a los internautas con su manera de pedir silencio para grabar y contar algunos secretos de su familia.

La famosa y bella creadora de contenido digital colombiana conocida como Luisa Fernanda W tiene dos hermosos hijos con el cantante de música popular conocido como Pipe Bueno, llamados Máximo y Dómenic.

¿Por qué Máximo quiere hacer videos como su mamá Luisa Fernanda W?

En vista de su trabajo y posicionamiento en redes, Luisa no dudó en crear una cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de 44 mil seguidores, para publicar las ocurrencias de sus dos hijos y, desde hace unos meses, Máximo, el mayor quien tiene 5 años, parece estar debutando como influencer, siguiendo los pasos de su madre y no tanto con la música como su padre.

En esta oportunidad, por ejemplo, en la noche de este miércoles 6 de agosto, se volvió a publicar un video del niño tocando varios temas, pero, especialmente, los juguetes con los que cuenta.

¿De qué habla Máximo en su nuevo video como infleuncer?

A principio del clip, Máximo enternece haciendo una corta dinámica con su mamá sobre el reggaetón y algunas de sus canciones. Luego de esto, empieza a explicar que les va a mostrar a los internautas sus juguetes y comienza con una cocina de gran tamaño que le compraron y le armaron en su habitación.

Cuando la muestra, Máximo también explica que a veces su hermano menor no quiere jugar con él y luego le dice a su mamá que debería editar esa parte porque uno no cuenta esas cosas en un video de ese tipo, a lo que Luisa le contesta que no hay problema porque las personas que los ven saben que, entre hermanos, es normal tener conflictos, pero también solucionarlos.

Un detalle interesante del video es la cantidad de veces que Máximo explica que su mamá le hace ruido cuando está grabando, aunque con un poco de picardía recuerda que él también le hace ruido a Luisa con su contenido. Además, parece que llegó una de las amigas de la familia y le hizo ruido al niño, por lo que él decide también explicar esa pausa en su clip.

Finalmente, Máximo termina de mostrar sus juguetes, muchos de los cuales son personales de películas, y también deja claro el amor que siente por los papás y lo atractivos que los considera.

