Luisa Fernanda W respondió ante las críticas por su postura frente a la infidelidad
Tras una respuesta en redes sobre mensajes sospechosos, Luisa Fernanda W aclaró que jamás aceptaría una infidelidad real.
En medio de la mudanza que emprendió junto a Pipe Bueno y sus hijos rumbo a México, la influenciadora Luisa Fernanda W se vio envuelta en una controversia que surgió tras una de sus más recientes interacciones en redes sociales.
¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre la infidelidad?
Todo comenzó cuando, en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, fue consultada sobre cómo reaccionaría si descubriera mensajes sospechosos de su pareja con otra mujer.
Su respuesta inicial, en la que expresó que no terminaría la relación de inmediato ante esa situación, provocó una ola de críticas y malentendidos, aunque su intención era hablar desde la madurez emocional y la importancia del diálogo, muchos interpretaron sus palabras como una actitud permisiva frente a la infidelidad.
¿Cómo respondió Luisa Fernanda W ante las críticas en redes sociales?
Ante la avalancha de comentarios, la creadora de contenido decidió grabar un nuevo video para dejar claro su punto de vista. Con firmeza y desde una perspectiva más reflexiva, aseguró:
“No me quedo ni por el carajo”, dejando claro que, si alguna vez llegara a vivir una traición real y profunda, tomaría una decisión contundente.
Luisa Fernanda W insistió en que su mensaje no era una defensa de la infidelidad, sino un llamado a evaluar las relaciones con conciencia, especialmente cuando hay una familia involucrada.
Explicó que, en casos de situaciones difíciles dentro de una pareja, lo fundamental es priorizar el amor propio y establecer límites. “Si alguien no cuida tu hogar, tú sí debes hacerlo”, afirmó con convicción, reforzando que quedarse o irse no debe ser una acción impulsiva, sino una elección basada en el respeto y el bienestar personal.
Añadió que, si se decide continuar una relación, debe hacerse desde el perdón genuino, sin resentimientos, y si se opta por alejarse, que sea con la seguridad de que es lo mejor.
El objetivo de sus declaraciones, según explicó, era fomentar una conversación más abierta y sana sobre lo que significa el amor en pareja, sin apegos tóxicos ni dependencias.
¿Cómo vive Luisa Fernanda W su nueva etapa junto a Pipe Bueno en México?
También habló sobre la importancia de vivir las relaciones desde la libertad y no desde el miedo a estar solos, actualmente, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están enfocados en comenzar una nueva etapa en México, país en el que el cantante busca expandir su carrera musical.
Junto a sus dos hijos, Máximo y Domenic, la pareja ha mostrado una imagen de unión familiar que comparten con frecuencia a través de sus redes sociales.
Este episodio, aunque polémico, abrió la puerta a reflexionar sobre temas complejos como la confianza, la lealtad y el amor propio, especialmente en relaciones expuestas constantemente a la opinión pública.