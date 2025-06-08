Luisa Fernanda W respondió ante las críticas por su postura frente a la infidelidad

En medio de la mudanza que emprendió junto a Pipe Bueno y sus hijos rumbo a México, la influenciadora Luisa Fernanda W se vio envuelta en una controversia que surgió tras una de sus más recientes interacciones en redes sociales.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre la infidelidad?

Todo comenzó cuando, en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, fue consultada sobre cómo reaccionaría si descubriera mensajes sospechosos de su pareja con otra mujer.

“No me quedo ni por el carajo”: Luisa Fernanda W rompe el silencio tras polémica por su opinión sobre la infidelidad. Foto | Jason Koerner.

Su respuesta inicial, en la que expresó que no terminaría la relación de inmediato ante esa situación, provocó una ola de críticas y malentendidos, aunque su intención era hablar desde la madurez emocional y la importancia del diálogo, muchos interpretaron sus palabras como una actitud permisiva frente a la infidelidad.

¿Cómo respondió Luisa Fernanda W ante las críticas en redes sociales?

Ante la avalancha de comentarios, la creadora de contenido decidió grabar un nuevo video para dejar claro su punto de vista. Con firmeza y desde una perspectiva más reflexiva, aseguró:

“No me quedo ni por el carajo”, dejando claro que, si alguna vez llegara a vivir una traición real y profunda, tomaría una decisión contundente.

Luisa Fernanda W desató polémica por su respuesta sobre una hipotética infidelidad. | Foto de Jason Koerner

Luisa Fernanda W insistió en que su mensaje no era una defensa de la infidelidad, sino un llamado a evaluar las relaciones con conciencia, especialmente cuando hay una familia involucrada.

Explicó que, en casos de situaciones difíciles dentro de una pareja, lo fundamental es priorizar el amor propio y establecer límites. “Si alguien no cuida tu hogar, tú sí debes hacerlo”, afirmó con convicción, reforzando que quedarse o irse no debe ser una acción impulsiva, sino una elección basada en el respeto y el bienestar personal.

Añadió que, si se decide continuar una relación, debe hacerse desde el perdón genuino, sin resentimientos, y si se opta por alejarse, que sea con la seguridad de que es lo mejor.

El objetivo de sus declaraciones, según explicó, era fomentar una conversación más abierta y sana sobre lo que significa el amor en pareja, sin apegos tóxicos ni dependencias.

¿Cómo vive Luisa Fernanda W su nueva etapa junto a Pipe Bueno en México?

También habló sobre la importancia de vivir las relaciones desde la libertad y no desde el miedo a estar solos, actualmente, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están enfocados en comenzar una nueva etapa en México, país en el que el cantante busca expandir su carrera musical.

Junto a sus dos hijos, Máximo y Domenic, la pareja ha mostrado una imagen de unión familiar que comparten con frecuencia a través de sus redes sociales.

Este episodio, aunque polémico, abrió la puerta a reflexionar sobre temas complejos como la confianza, la lealtad y el amor propio, especialmente en relaciones expuestas constantemente a la opinión pública.