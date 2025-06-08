Murió una gran leyenda de la salsa a los 88 años

La música latina perdió a uno de sus pilares más influyentes, el pianista, compositor y director de orquesta Eddie Palmieri, reconocido por su estilo innovador y su aporte al desarrollo de la salsa y el jazz latino, falleció este 6 de agosto en Nueva York, la ciudad que lo vio nacer. Tenía 88 años.

¿Quién fue Eddie Palmieri y por qué es un ícono de la música latina?

La noticia fue confirmada por su hijo a través de un comunicado. Aunque no se han revelado oficialmente las causas de su fallecimiento, allegados al artista señalaron que habría sido a consecuencia de un infarto. La noticia ha generado un profundo pesar en el mundo musical, donde Palmieri es considerado un referente histórico.

Hijo de inmigrantes puertorriqueños, Eddie Palmieri comenzó a acercarse al piano a muy temprana edad. A los 11 años ya participaba en concursos y pequeñas agrupaciones musicales. Durante los años 50 trabajó en orquestas icónicas de la música tropical como las de Johnny Seguí, Vicentico Valdés y Tito Rodríguez, lo que le permitió forjar experiencia y un estilo propio.

¿Cómo será recordado Eddie Palmieri por las nuevas generaciones?

En 1961 fundó La Perfecta, una orquesta que rompió con los moldes de la época al incorporar trombones en lugar de trompetas, marcando un sonido más fuerte y distintivo. En esta agrupación coincidió con figuras como el trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana. Su debut discográfico llegó en 1962 y rápidamente se convirtió en una referencia dentro del naciente movimiento salsero de Nueva York.

Uno de sus temas más emblemáticos, “Vámonos pa’l monte”, lo consolidó como un músico capaz de fusionar la salsa tradicional con influencias de jazz y elementos experimentales, ampliando las fronteras del género. En esa grabación participó su hermano Charlie Palmieri, también pianista y figura respetada de la música latina.

Con La Perfecta, Eddie Palmieri marcó un sonido único en la salsa de Nueva York. Foto Freepik

A lo largo de su carrera, Palmieri lideró diferentes proyectos como La Perfecta II y Harlem River Drive, explorando sonidos afrocaribeños, jazz y música urbana. Su propuesta fue reconocida con múltiples premios, incluyendo varios Grammy.

Su estilo ha inspirado a músicos de todo el mundo, siendo considerado uno de los arquitectos sonoros de la salsa moderna.

¿Qué reacciones ha generado el fallecimiento de Eddie Palmieri en el mundo musical?

La noticia de su fallecimiento provocó reacciones inmediatas en la comunidad artística. Músicos como Bobby Cruz y La India expresaron su tristeza y recordaron su grandeza. “De los grandes, el más grande”, escribió Cruz en sus redes sociales, mientras otros colegas destacaron la huella imborrable que deja en la historia de la música latina.

Adiós a un visionario: Eddie Palmieri deja un legado eterno en la música latina. Foto Freepik

Eddie Palmieri no solo fue un intérprete virtuoso, sino un visionario que cambió la manera de entender la salsa. Su fusión de ritmos y su audacia para experimentar hicieron que su música se mantuviera vigente durante más de seis décadas.

Con su partida, la salsa pierde a uno de sus últimos grandes maestros, pero su obra seguirá sonando como testimonio de una vida dedicada a elevar la música latina a su máxima expresión.