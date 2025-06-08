¡Pereira celebra! Arcángel será el invitado especial de las Fiestas de la Cosecha 2025

Pereira se alista para celebrar por todo lo alto sus 162 años de fundación con la edición 2025 de las tradicionales Fiestas de la Cosecha, un evento que promete ser uno de los más grandes y variados en la historia de la capital risaraldense.

¿Cuándo se celebrarán las Fiestas de la Cosecha en Pereira?

Del 16 al 31 de agosto, Pereira recibirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales, y lo mejor, gran parte de los conciertos serán totalmente gratuitos.

La Alcaldía de Pereira, a través de sus redes sociales oficiales, ha venido revelando detalles que han despertado el entusiasmo no solo de los pereiranos, sino también de visitantes de otras regiones del país.

Calibre 50, gran invitado del regional mexicano para el cumpleaños 162 de Pereira. Foto: Bob Levey | Getty Images via AFP

Y es que la oportunidad de ver a figuras como Arcángel, Calibre 50, Silvestre Dangond o Jerry Rivera sin costo alguno es una razón más que suficiente para preparar maletas.

¿Qué artistas serán parte de las Fiestas de la Cosecha en Pereira?

El anuncio oficial, hecho por el alcalde Mauricio Salazar Peláez, confirmó un repertorio que abarca múltiples géneros musicales. El reguetón tendrá como máximo representante a Arcángel, quien llegará con éxitos como “La Jumpa” y “Pa’ que la pases bien”.

El vallenato contará con figuras como Silvestre Dangond, Jorge Celedón, Alex Manga y agrupaciones históricas como Los Inquietos del Vallenato y Los Gigantes. La música popular también tendrá su espacio con artistas como Francy, Jessi Uribe, Paola Jara, Giovanny Ayala y Alzate.

Jerry Rivera, entre las leyendas de la salsa que se presentarán sin costo. (AFP/ Bridget Bennett )

La salsa estará representada por leyendas como Jerry Rivera, Roberto Blades, David Pabón y Rey Ruiz. El merengue contará con dos íconos indiscutibles, Sergio Vargas y Eddy Herrera, también habrá espacio para la música del Pacífico con Herencia de Timbiquí, y para el rap y freestyle con Alcolirykoz y la FMS Colombia.

¿Cuánto tiempo se debe disponer para disfrutar de las Fiestas de la Cosecha en Pereira?

Como toque especial, el regional mexicano tendrá a Calibre 50 como invitado estelar, y como dato adicional para quienes viven en Bogotá y desean vivir la experiencia, un viaje por carretera hasta Pereira puede durar entre 7 y 8 horas.

Esto significa que un plan de tres días para asistir a los conciertos y recorrer la ciudad dependiendo de los medios de transporte y el tipo de alojamiento elegido.

Las Fiestas de la Cosecha 2025 no solo serán un homenaje a la historia de Pereira, sino también una oportunidad única para disfrutar de artistas de primer nivel sin gastar en entradas.

Quienes asistan vivirán una experiencia que mezcla música, cultura, gastronomía y la calidez de una ciudad que sabe celebrar.