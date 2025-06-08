Céline Dion rompe el silencio y desmiente rumores sobre su muerte

En los últimos días, el nombre de Céline Dion se ha convertido en tendencia mundial, no por un nuevo lanzamiento musical, sino por un rumor que alertó a sus seguidores supuestas publicaciones en redes sociales aseguraban que la cantante canadiense había fallecido.

¿De dónde surgió el falso rumor sobre el fallecimiento de Céline Dion?

En plataformas como TikTok, X y Facebook comenzaron a circular imágenes y videos con estética fúnebre, en blanco y negro de la intérprete de “My Heart Will Go On”, acompañadas de mensajes como “Última hora”, música dramática y supuestos titulares de medios de comunicación que insinuaban su deceso.

Céline Dion reapareció en Glasgow para callar rumores falsos sobre su muerte. Foto AFP/Alice Chiche

Sin embargo, la información es falsa, Céline Dion está viva y así lo confirmó ella misma con dos fotografías publicadas el pasado 5 de agosto en su cuenta oficial de Instagram, las imágenes, tomadas en Escocia, muestran a la artista sonriente y participando en una actividad, desmintiendo de forma contundente los rumores.

Algunos expertos y medios internacionales han señalado que parte del material que circuló podría haber sido manipulado mediante inteligencia artificial, alterando su aspecto para reforzar la narrativa falsa.

¿Cómo desmintió Céline Dion la información falsa?

No es la primera vez que Celine Dion enfrenta este tipo de desinformación en 2023 y 2024 surgieron versiones similares que también fueron negadas por su equipo de prensa.

Lo que sí es cierto es que la cantante atraviesa un complejo momento de salud, pues en diciembre de 2022, Céline Dion reveló públicamente que padece el Síndrome de la Persona Rígida (SPR), una enfermedad neurológica rara que provoca rigidez muscular progresiva y espasmos dolorosos.

Esta condición, que afecta con mayor frecuencia a mujeres, puede derivar en dificultades para caminar, pérdida de equilibrio e incluso alteraciones en la postura corporal.

¿Cómo vive actualmente Céline Dion su vida y su carrera?

Aun así, en julio, fue vista disfrutando junto a sus hijos de un concierto de Coldplay en Las Vegas, gesto que reconfortó a sus fans al verla sonriente y activa.

En 2024 también se estrenó Yo soy Céline Dion, un documental disponible en Prime Video que retrata su carrera de más de cuatro décadas y, con especial honestidad, su batalla contra su enfermedad.

Céline Dion de 56 años, confirmó que sigue viva con fotos recientes en Escocia. Foto AFP/Valerie Macon

La producción ha sido aplaudida por mostrar de forma realista y conmovedora los retos físicos y emocionales que enfrenta la artista, sin perder de vista su legado musical.

Céline Dion, a sus 56 años, continúa inspirando con su fortaleza y dejando claro que, pese a los rumores sin fundamento, sigue firme, enfocada en su bienestar y en compartir con sus seguidores los capítulos más auténticos de su vida.