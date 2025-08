La Liendra entregó almuerzos a personas sin hogar en Medellín: así reaccionaron sus seguidores

En medio de los rumores que suelen rodear su vida privada, La Liendra decidió cambiar el enfoque de la conversación con un acto que conmovió a miles. En lugar de reaccionar con polémica, el influencer eligió hacer la diferencia en las calles de Medellín con una iniciativa que no solo captó la atención, sino que también despertó admiración.

¿Qué hizo La Liendra en Medellín?

Carlos Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, dejó de lado las especulaciones sobre su vida sentimental y salió a repartir almuerzos a personas en situación de calle. A través de sus redes sociales, mostró todo el proceso: desde la compra de los alimentos, su empaque y la entrega directa, acompañado de frases espontáneas como “¡llámenlos amigos, llámenlos para entregarles!”. El gesto fue celebrado de inmediato por sus seguidores, quienes destacaron su humildad y la cercanía con quienes más lo necesitan.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de La Liendra?

El video compartido por el creador de contenido rápidamente se viralizó. Sus fans no solo aplaudieron la acción, sino que resaltaron su autenticidad al acercarse personalmente a quienes iba a ayudar. En cada entrega, La Liendra mostraba empatía y entusiasmo, mientras repartía los alimentos que incluían jugo, sopa y almuerzo completo. Su mensaje fue claro: hay que ayudar sin esperar nada a cambio.

¿Por qué se hablaba de La Liendra antes de esto?

En días recientes, el nombre de La Liendra había circulado en redes por los rumores de una supuesta ruptura con Dani Duke. Sin embargo, ambos desmintieron estas versiones. Él mismo aprovechó la ocasión para aclarar que no hay crisis en su relación y pidió a sus seguidores no dejarse llevar por los chismes: “Con mi novia no está pasando nada negativo”, dijo, dejando claro que todo marcha bien entre ellos.

¿Qué pasa con la cuenta de Instagram de La Liendra?

Además del gesto solidario, otra noticia generó inquietud entre sus fans: el aparente cierre temporal de su cuenta de Instagram. Sobre esto, el influencer explicó que se trata de un problema técnico, pero que ya está siendo solucionado. “Sí tengo un problemita con la cuenta, pero ya la están solucionando”, aseguró.

Con esta acción, La Liendra no solo acalló rumores, sino que también reforzó su imagen como alguien comprometido con causas sociales. En tiempos donde las redes suelen estar llenas de controversias, su gesto fue un respiro y una lección de empatía.