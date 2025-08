Murió Lee Min, integrante del grupo As One: su esposo la encontró sin vida en su hogar

La industria del entretenimiento está de luto por la repentina muerte de Lee Min, cantante de 46 años reconocida por su participación en el dúo vocal As One. Su fallecimiento, ocurrido el 5 de agosto, conmocionó tanto a sus seguidores como a sus colegas, quienes aún intentan asimilar la pérdida de una de las voces más queridas del R&B coreano.

¿Cuál fue la trayectoria de Lee Min en As One?

Lee Min, cuyo nombre real era Lee Min-young, debutó a finales de los años 90 junto a Crystal (Chae Da-hee), conformando una de las duplas más representativas del R&B surcoreano. Juntas construyeron una sólida carrera musical con éxitos que tocaron el corazón de miles de oyentes. Con canciones como Want and Resent y You’re Welcome, el dúo dejó una huella imborrable en la escena musical, destacándose por su estilo melódico y letras profundas.

¿Qué papel tuvo Lee Min en el mundo del entretenimiento?

Más allá de su carrera como vocalista, Lee Min también se desempeñó como formadora musical, compartiendo sus conocimientos con nuevas generaciones. Su amor por la música la llevó a alternar entre los escenarios y la docencia, manteniéndose siempre cerca del arte. En mayo de 2025, regresó a la televisión en el programa The Seasons: Park Bo-gum’s Cantabile, lo que marcó su esperado retorno tras seis años de ausencia en pantalla.

¿Cómo se conoció la muerte de Lee Min?

El fallecimiento de Lee Min fue confirmado por su agencia, Brand New Music. Fue su esposo quien la encontró sin vida en su domicilio de Seúl. Aunque las autoridades ya iniciaron una investigación, hasta el momento no se ha revelado públicamente la causa oficial de su muerte. La familia decidió realizar una ceremonia fúnebre privada, acorde con sus deseos.

Lee Min había regresado a los escenarios hace poco, pero su sorpresiva muerte dejó a todos en shock

¿Qué reacciones generó la muerte de Lee Min?

La noticia del fallecimiento de Lee Min provocó una ola de tristeza en redes sociales y comunidades de fans. Mensajes como “su música me acompañó en mi juventud” o “no olvidaré nunca su voz” reflejan el impacto que tuvo su partida. Muchos seguidores destacaron lo conmovedor que fue volver a verla cantar hace poco, sin imaginar que sería su última presentación pública.

Lee Min deja un legado lleno de sensibilidad, talento y compromiso con la música. Su voz, suave y conmovedora, seguirá resonando en quienes encontraron consuelo en sus canciones.