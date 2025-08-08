Falleció Eugenio Baena Calvo: así despidió su hija ‘La Chechi’ al periodista cartagenero
La campeona mundial de patinaje ‘La Chechi’ Baena dedicó un conmovedor mensaje para despedir a su padre, el periodista Eugenio Baena Calvo.
El periodismo deportivo colombiano despide a una de sus voces más queridas. Eugenio Baena Calvo, figura emblemática de la radio y la televisión en el Caribe, falleció a los 71 años tras permanecer varios días hospitalizado en Cartagena por complicaciones cardíacas. Su legado, deja una huella imborrable en el deporte y en quienes tuvieron el privilegio de escucharlo.
¿Qué dijo “La Chechi” Baena sobre la partida de su padre?
Cecilia “La Chechi” Baena, campeona mundial de patinaje e hija del reconocido periodista, conmovió a sus seguidores con un mensaje lleno de amor y poesía días antes del fallecimiento. En él, describió la fortaleza de su padre con palabras que hoy resuenan como un homenaje: “Una historia que aún no ha terminado de contarse. Un corazón que dudó, pero no se rindió… hay quienes caminan por el borde sin caerse. O caen, pero se levantan con el alma intacta”.
¿Quién fue Eugenio Baena Calvo?
Eugenio no solo narró goles y victorias; también construyó un puente entre la pasión deportiva y la audiencia. Aunque estudió Derecho por pedido familiar, su verdadera vocación siempre estuvo en los micrófonos. Compartió aprendizajes con figuras como Édgar Perea y Fabio Poveda Márquez, y cubrió desde mundiales de fútbol hasta combates de boxeo por títulos mundiales.
Además de su trabajo como narrador y comentarista, Baena impulsó el deporte local desde la dirigencia. Presidió la Liga de Patinaje de Bolívar y dirigió el IDER, siempre con la convicción de que la Costa Caribe debía brillar en todos los escenarios. Su voz acompañó durante décadas programas radiales y transmisiones del Real Cartagena.
¿Cuál fue la causa de muerte de Eugenio Baena Calvo?
El periodista ingresó al hospital tras un fuerte dolor en el pecho y sufrió un infarto mientras recibía atención médica. Posteriormente fue trasladado a una clínica especializada, donde permaneció internado hasta que un paro cardiorrespiratorio apagó su voz para siempre.
¿Cuándo será el sepelio de Eugenio Baena Calvo y qué detalles se conocen?
El sepelio de Eugenio Baena Calvo se llevará a cabo en Cartagena, donde colegas y amigos del deporte se reunirán para despedirlo. Figuras como Iván Mejía recordaron su calidez y conocimiento, asegurando que su ausencia deja un vacío difícil de llenar.
Más allá de sus logros profesionales, Eugenio fue un padre orgulloso, un amigo leal y un maestro generoso. Su historia queda viva en cada relato, en cada transmisión y en cada corazón que encontró en su voz una compañía para celebrar la emoción del deporte.