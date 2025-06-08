Daniela Ospina confiesa que dejó el voleibol por amor a James Rodríguez

En una reciente conversación que conmovió a muchos de sus seguidores, la empresaria y modelo Daniela Ospina compartió uno de los momentos más complejos de su juventud, la renuncia a una carrera deportiva prometedora por priorizar su relación sentimental con el futbolista James Rodríguez, con quien estuvo casada durante varios años.

¿Qué carrera deportiva dejó Daniela Ospina por amor?

La revelación se dio durante una entrevista donde Daniela Ospina se mostró honesta al hablar de sus decisiones del pasado, recordando cómo, apenas al terminar el colegio, tenía un camino claro, pues había sido aceptada en una universidad en Estados Unidos con una beca para jugar voleibol de forma profesional.

Sin embargo, su destino cambió por completo cuando decidió casarse a una edad muy temprana con quien entonces era su pareja, el jugador de la Selección Colombia.

“Todo pasó muy rápido en mi vida. Me casé muy joven, dejé mi hogar y mi carrera deportiva quedó atrás, una decisión totalmente consciente, pero no por eso menos difícil”, aseguró Daniela Ospina durante la entrevista.

¿Cómo fue la decisión de Daniela Ospina de abandonar su sueño como atleta?

La exdeportista admitió que, durante mucho tiempo, vivió con un sentimiento de vacío por haber dejado atrás una parte importante de sus sueños, y la posibilidad de desarrollarse como atleta profesional en el extranjero quedó atrás, reemplazada por una vida familiar que, aunque le trajo grandes momentos, también le exigió renuncias significativas.

James Rodríguez y Daniela Ospina anunciaron su separación en julio de 2017, tras casi seis años de matrimonio

Daniela confesó que fue apenas en el último año que logró sanar completamente ese episodio de su vida.

Explicó que un evento en particular la hizo reconectar con esa parte olvidada de su historia durante un partido deportivo de su hija Salomé, fruto de su relación con James. Allí se encontró con una persona del mundo del voleibol, lo que reavivó antiguos recuerdos.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Daniela Ospina ante esta confesión?

La confesión de Daniela Ospina ha resonado profundamente en redes sociales, donde muchos usuarios han valorado su sinceridad y valentía al hablar de un tema tan personal.

Daniela Ospina rompió el silencio sobre lo que dejó atrás por amor. Su historia conmovió a miles en redes. (Foto: Mireya Acierto / Getty Images / AFP)

Para muchos, su historia es un recordatorio de que los sueños pueden transformarse y que las decisiones difíciles, aunque dolorosas, también pueden conducir a formas distintas, pero igualmente valiosas de realización personal.