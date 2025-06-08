Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Raúl Ocampo reaccionó al pescado crudo que lo hizo recibir castigo en MasterChef

El actor Raúl Ocampo contó detalles detrás de cámaras del reto de campo en MasterChef en el que perdieron por un pescado crudo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Raúl Ocampo reaccionó a plato crudo que tuvo en MasterChef
Raúl Ocampo habló del reto de campo que perdieron por pescado crudo. (Foto Canal RCN)

Las celebridades tuvieron que enfrentarse a un reto de campo por equipos el 6 de agosto en MasterChef Celebrity en el que un pescado crudo les costó caro a varios participantes.

¿Qué detalles reveló Raúl Ocampo del reto que perdió en MasterChef Celebrity el 6 de agosto?

Los participantes tuvieron que organizarse por equipos de manera aleatoria quedando de así: equipo morado conformado por Nicolás Montero, Julián Zuluaga, Valentina Taguado y Carolina Sabino. El equipo azul por Violeta, Caterin Escobar, Patty Grisales y Valeria Aguilar y el equipo rosado quedó con Raúl Ocampo, Michelle Rouillard, Mario Yepes y Luisfer Hoyos.

Durante el reto cada equipo presentó a un grupo de cinco comensales conformado por compañeros suyos un plato fuerte y un postre.

Por el lado del equipo rosado las cosas no les salieron nada bien, ya que aunque tenían buenas ideas el tiempo no les alcanzó y la falta de pericia les costó caro al presentar un pescado crudo.

Michelle Rouillard le contestó a Jorge Rausch
Equipo de Michelle Rouillard y Raúl Ocampo presentó un pescado crudo en reto de campo. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Raúl Ocampo al pescado crudo que presentaron en reto de MasterChef Celebrity?

El actor tras terminarse el capítulo en la pantalla del Canal RCN compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram en donde reveló detalles de lo que pasó detrás de cámaras.

Varias cosas pasaron en este capítulo.

Raúl exaltó el hecho de cocinar junto al exfutbolista Mario Yepes y también la energía y carisma de Claudia Bahamón.

Capi, que parche es cocinar contigo Mario Yepes y que recocha con Claudia Bahamón. El postre a pesar de todo pronóstico salió rico.

El actor sacó pecho de su postre junto a Yepes, el cual parecía que se les había quemado y no se veía tan agradable a primera impresión.

Raúl aseguró que el tema del pescado crudo ninguno lo esperó y por eso aceptaron su error, dejando claro que la van a dar toda en el reto de eliminación.

No nos alcanzó en esta equipo rosado, nos vemos en eliminación.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado a la publicación de Raúl Ocampo sobre reto en MasterChef?

Raúl Ocampo en su publicación tuvo palabras de elogio para sus compañeros del reto por equipos, en especial para el equipo ganador, el morado.

Felicitaciones al equipo morado, uffff como la sufrieron. Son muy tesos.

A la publicación de Raúl reaccionaron varios de sus compañeros, una de ellas fue Valentina Taguado quien le expresó que fue un reto bastante complicado, pero que les dejó varias risas y buenos momentos.

Tengo muy presentes las risas que nos deja este reto, te amo.

