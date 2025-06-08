Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Karina García al verse como presentadora en televisión nacional, ¿no le gustó?

Karina García debutó como presentadora en televisión nacional y su reacción al verse en pantalla no pasó desapercibida.

Karina García y su reacción al verse como presentadora
Karina García se sorprendió al verse como presentadora. (Fotos Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, se ha apoderado de las tendencias recientemente tras cumplir su sueño de ser presentadora en televisión nacional.

¿Cómo reaccionó Karina García al verse como presentadora de televisión?

Karina García cumplió el sueño de convertirse en presentadora tras su paso por La casa de los famosos Colombia en un programa de entretenimiento.

La modelo paisa les estuvo compartiendo a sus seguidores detalles de lo que fue su experiencia al estar frente a una cámara en un programa de televisión en vivo.

Karina García expresó su felicidad en redes sociales y recientemente dejó ver cómo reaccionó al verse por primera vez detrás de la pantalla como presentadora.

¿Qué dijo Karina García tras su debut como presentadora de televisión?

Karina García tras su debut en televisión compartió un mensaje en redes sociales en donde expresó su sentimiento tras verse por primera vez en la pantalla chica como presentadora.

Quizá mucha gente no lo entienda, pero verme ahí en esas pantallas presentando un programa para mí es algo muy muy grande.

La modelo antioqueña aseguró que se sintió con nervios, pero feliz por poder cumplir su sueño de verse en televisión nacional haciendo lo que siempre soñó.

Créanme que esto para mí si es el inicio de algo muy bonito y ustedes de una manera linda captan el mensaje.

Así le fue a Karina García en su debut como presentadora
Karina García cumplió su sueño de ser presentadora. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué comentarios ha recibido Karina García tras su debut como presentadora?

Karina García tras su debut en televisión nacional ha recibido múltiples comentarios en redes sociales en su mayoría han sido comentarios positivos.

Muchos internautas le han expresado a Karina García que siga estudiando para que siga puliendo diferentes temas como la dicción, el manejo del teleprónter, entre otros aspectos claves para su rol como presentadora.

