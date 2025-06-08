MasterChef Celebrity: ocho participantes se enfrentarán a reto de eliminación, ¿quiénes son?

Las celebridades tuvieron que enfrentarse en un reto de campo por equipos en MasterChef Celebrity el 6 de agosto en el que solo un un equipo ganador y ocho participantes se fueron a reto de eliminación.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W rompió el silencio y así le respondió a Yina Calderón

¿De qué trató el reto de campo del 6 de agosto en MasterChef Celebrity?

El reto de campo del 6 de agosto se desarrolló en el departamento del Meta en donde las celebridades se organizaron por equipos al azar para enfrentar un reto en el que los comensales fueron sus mismos compañeros.

Jorge Herrera, Ricardo Vesga, Alejandra y David ganadores del reto anterior junto al ganador del pin de inmunidad de la semana, Pichingo, fueron los jurados. Los equipos quedaron organizados de la siguiente manera:

Equipo morado: Nicolás Montero, Julián Zuluaga, Valentina Taguado y Carolina Sabino.

Equipo azul: Violeta, Caterin Escobar, Patty Grisales y Valeria Aguilar.

Equipo rosado: Raúl Ocampo, Michelle Rouillard, Mario Yepes y Luisfer Hoyos.

En el reto cada equipo tuvo 65 minutos para hacer un plato fuerte de manera libre con la condición de hacerlo en el horno y un postre con la condición de hacerlo en la estufa.

El reto de campo del 6 de agosto en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Jorge Herrera sorprende con tajante decisión en MasterChef Celebrity: "No es mi obligación"

¿Qué participantes ganaron el reto de campo del 6 de agosto en MasterChef Celebrity?

Tras probar los platos los comensales evaluaron los platos y postres de sus compañeros sin saber de quiénes era cada preparación que probaban.

El equipo ganador del reto de campo fue el equipo morado, el cual se llevó de puntuación 7,56.

Esta victoria les hizo evitar ponerse delantal negro a algunos como Valentina Taguado y Julián Zuluaga y evitar el reto de eliminación a Nico y Carolina Sabino. Como era de esperarse tuvieron una efusiva reacción.

El equipo que ganó el 6 de agosto en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Michelle Rouillard y Jorge Rausch tuvieron cruce en MasterChef Celebrity: "¿Viniste a ayudar?"

¿Cuáles participantes tendrán que afrontar reto de eliminación en MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón fue la encargada de revelar el nombre del equipo con la más baja calificación fue el rosado, dejándolos fríos a todos por la dura calificación que recibieron.

Raúl Ocampo, Michelle Rouillard, Mario Yepes y Luisfer Hoyos tuvieron que ponerse delantal negro y asumir que van para reto de eliminación.

El equipo que quedó en segundo lugar fue el equipo azul por pocas décimas fue el azul, quienes también tuvieron que colocarse delantal negro y tendrán que buscar su mejor plato para no salir de la competencia.

Claudia Bahamón les dejó claro a los participantes en riesgo de eliminación que el reto se llevará a cabo en la cocina de MasterChef Celebrity y Jorge, Belén y Nicolás serán los jurados.



¿No te quieres perder ningún detalle de MasterChef Celebrity? Descarga la app del Canal RCN totalmente gratis aquí.