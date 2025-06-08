Jorge Herrera tuvo que ser jurado en reto de MasterChef Celebrity: así le fue

Durante el capítulo del 6 de agosto en MasterChef Celebrity se desarrolló un reto de campo por equipos en el departamento del Meta en donde los participantes tuvieron cinco nuevos jurados.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W rompió el silencio y así le respondió a Yina Calderón

¿Por qué Jorge Herrera tuvo que ser jurado en MasterChef Celebrity?

Las celebridades se vieron sorprendidas con el reto del día en el que tuvieron que organizarse de manera aleatoria por equipos quedando de la siguiente manera.

Equipo morado: Nicolás Montero, Julián Zuluaga, Valentina Taguado y Carolina Sabino. El equipo azul: Violeta, Caterin Escobar, Patty Grisales y Valeria Aguilar y el equipo rosado: Raúl Ocampo, Michelle Rouillard, Mario Yepes y Luisfer Hoyos.

La novedad en este reto era que las personas que iban a evaluar sus preparaciones no iban a ser Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, sino, cinco de sus compañeros.

Los jurados del reto del 6 de agosto fueron los ganadores del reto de campo anterior: Jorge Herrera, Ricardo Vesga, Alejandra y David junto al ganador del pin de inmunidad de la semana, Pichingo.

Jorge Herrera fue jurado en MasterChef Celebrity. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Jorge Herrera sorprende con tajante decisión en MasterChef Celebrity: "No es mi obligación"

¿Cómo reaccionó Jorge Herrera a los platos de sus compañeros en MasterChef Celebrity?

Cada equipo tuvo 65 minutos para hacer un plato fuerte al horno y un postre en estufa, empezando en tiempos diferentes según lo definió el ganador del pin de inmunidad.

Cada equipo terminaba su plato y a los cinco jurados se los llevaban otras personas para que ellos calificaran cada plato a ciegas.

Cada uno de los comensales fue probando y dando su opinión al respecto de cada plato, uno de los más críticos y que dividió opiniones con sus comentarios fue el actor Jorge Herrera.

El recordado actor de Betty, la fea dejó frases de los platos de sus compañeros como "La papá les quedó un poco cruda", "El postre estaba pasado de su punto" o "No es guacamole, es una especie de salsa que no tiene contundencia".

No obstante, Jorge Herrera también destacó algunos de los postres o ideas de sus compañeros, eso sí fue fiel a su personalidad y dijo lo que pensaba sin dudarlo.

Fue muy placentero asumir este rol de juez en MasterChef.

Jorge Herrera probó y calificó los platos de sus compañeros en MasterChef. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Michelle Rouillard y Jorge Rausch tuvieron cruce en MasterChef Celebrity: "¿Viniste a ayudar?"

¿Qué dijo Jorge Herrera tras ser jurado por un día en MasterChef Celebrity?

Varios de los participantes estaban prevenidos al momento de hacer sus preparaciones en lo que diría el actor: "A donde Jorge nada lo sorprende".

Aunque ninguno supo los comentarios de los comensales, muchos concluyeron que Jorge fue uno de los más difíciles de sorprender.



Tras el reto en el que se conoció al equipo ganador y a los dos equipos que se van a reto de eliminación el actor expresó que fue una gran experiencia evaluar los platos de sus compañeros y dejó claro que fue objetivo con sus calificaciones.

¿No te quieres perder ningún detalle de MasterChef Celebrity? Descarga la app del Canal RCN totalmente gratis aquí.